迷客夏「全品項第2杯5折」整月喝！攜手臺灣祀典武廟首推「線上求籤」還贈優惠券

手搖迷走起！為歡慶2022春節，迷客夏此次特別攜手具有百年歷史的「臺灣祀典武廟」將實體籤詩數位化，1/25起至2/14透過迷客夏LINE官方賬號即可線上求籤，全程比照實際拜拜程序，參與還送開運折扣券；而2/7至2/13期間凡到店購買任一飲品，還可免費獲得「全系列飲品第二杯5折券」，買一杯就送一張，超狂好康最晚可兌換至3/15，鐵粉必收。

圖／迷客夏提供、編輯攝影

迷客夏合體台南超靈驗的「臺灣祀典武廟」推出線上求籤活動，1/25起至2/14期間，只要加入迷客夏LINE官方帳號，點擊活動頁面即可免跑實體廟宇求籤，參與活動還會贈送「六虎興旺全系列飲品單筆滿6杯，贈30元迷點折扣券」，下次消費即可打折，每位迷點會員限領一次，兌換至2/20截止。

值得一提的是，這款線上好運籤活動比照廟宇的拜拜程序，報告自己資料、求問事項、擲筊請示，丟出聖筊才能查看籤詩，大大增添趣味性。

圖／迷客夏提供

而品牌也搶先預告開工好康，2/7至2/13凡到店購買任一杯飲品，即可獲贈「全品項第2杯5折優惠券」，2/14起至3/15憑券到店即可現場兌換好康，第二杯下殺半價喝爆喜愛的手搖，提醒大家全台櫃位門市、台南台積電F18店、台南楠西特仕店、台北華碩店不參與活動。

圖／迷客夏提供

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