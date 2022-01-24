快訊

納豆傳「腦出血開刀」住進加護病房 最新病況曝光

輔大校長涉挪400萬校產被起訴 校方晚間發聲喊不平

「50嵐」限量造型飲料提袋免費拿！買奶茶就送，2款提袋一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／IG網友阿匠授權 圖右上／50嵐臉書粉專 圖右下／IG網友indivi1205授權
圖左／IG網友阿匠授權 圖右上／50嵐臉書粉專 圖右下／IG網友indivi1205授權

號稱幾乎不曾優惠的知名手搖品牌「50嵐」這回終於推出優惠啦！即日起只要購買三杯奶茶系列飲品即可兌換「50嵐」限量透明提袋，大過年2月5日還有第二波飲料提袋，限時限量快手刀買起來！

50嵐可說是台灣手搖飲的始祖，自1994年在台南德興路開設第一家後，便逐漸開啟知名度，近30年的在地經營，目前全台約有600間據點，經典的珍珠奶茶與亮黃色的品牌識別色，早已成為不少手搖飲控票選第一名的愛店。

50嵐在台擁有上百家分店，是多數網友心中的超佛手搖飲料店。圖／聯合報系資料照
50嵐在台擁有上百家分店，是多數網友心中的超佛手搖飲料店。圖／聯合報系資料照

因此屹立不搖的50嵐少有行銷優惠活動。不過，近日全球推崇ESG環保效應，50嵐也推出兩大優惠減碳活動。第一波為即日起只要單筆消費奶茶全系列三杯大杯，即可免費獲得透明造型提袋；第二波則為自2月5日起，一樣購買奶茶系列三杯大杯（可可芭蕾也算）就送造型飲料提袋（布），值得一提的是該活動因為經營區域的劃分，活動僅限於台北市、新北市與基隆市之50嵐門市喔。快把握機會收集一波囉。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝(圖片來自現場拍攝門市DM)
圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝(圖片來自現場拍攝門市DM)

圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝(圖片來自現場拍攝門市DM)
圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝(圖片來自現場拍攝門市DM)

延伸閱讀：

樂事「史努比玻璃杯」免費送！滿額再送史努比陶瓷杯、隔熱手套，還有新年禮盒可抽

台南「透明系天空公園」新景點來了！策展、餐飲與美學一次到位

奶茶

相關新聞

迷客夏「全品項第2杯5折」整月喝！攜手臺灣祀典武廟首推「線上求籤」還贈優惠券

手搖迷走起！為歡慶2022春節，迷客夏此次特別攜手具有百年歷史的「臺灣祀典武廟」將實體籤詩數位化，1/25起至2/14透過迷客夏LINE官方賬號即可線上求籤，全程比照實際拜拜程序，參與還送開運折扣券；

「50嵐」限量造型飲料提袋免費拿！買奶茶就送，2款提袋一次看

號稱幾乎不曾優惠的知名手搖品牌「50嵐」這回終於推出優惠啦！即日起只要購買三杯奶茶系列飲品即可兌換「50嵐」限量透明提袋，大過年2月5日還有第二波飲料提袋，限時限量快手刀買起來！

炎亞綸火火選物「Kuchi新春禮盒」美到想獨享！草莓起司餅乾必吃，過年優惠買法報你知

農曆新年將至，炎亞綸自創品牌「火火選物」除了乾拌麵、懶人廚房料理包，近期新推的「KuchiKuchi」法式餅乾也掀起嘗鮮熱潮。配合春節，火火選物首度加入夢幻禮盒陣容，以三款口味Kuchi餅乾搭配台灣茶

草莓牛奶＋提拉米蘇神仙組合！麻古茶坊「草莓提拉米蘇2.0」領軍「芝芝草莓果粒」開賣

草莓控、甜點控一次滿足！以芝芝系列最受歡迎的麻古茶坊帶著冬季「芝芝草莓果粒」回歸，而除了開賣中的濃郁級「提拉米蘇2.0」，品牌這回將兩大人氣口味混搭，打造新品「草莓提拉米蘇2.0」，草莓牛奶加上「提拉

Coco「35元奶茶三兄弟」補班日「限時3小時」快衝！還有金虎年族譜杯必收藏

因應農曆年9天假期，今日（1/22）多數人都需要補班，超人氣手搖「CoCo」趁勢推出超狂「3小時」補班優惠，一杯只要35元就可以喝到700cc的奶茶三兄弟，不僅如此，Coco還推出虎年造型族譜杯款，系列5款超繽紛可愛，一定要收藏！

珍奶限時買一送一！CoCo推5款超台「虎年族譜杯」　過年親戚稱謂張口就來

手搖版親戚稱謂懶人包！CoCo虎年最新推出「虎Are You」族譜杯，手搖杯身佈滿親戚稱謂，搭配充滿共鳴的對應台詞，讓大家春節輕鬆見長輩，一杯手搖征服全場；而為歡慶新門市開幕，也有3大獨家優惠，最低5

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。