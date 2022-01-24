「50嵐」限量造型飲料提袋免費拿！買奶茶就送，2款提袋一次看

號稱幾乎不曾優惠的知名手搖品牌「50嵐」這回終於推出優惠啦！即日起只要購買三杯奶茶系列飲品即可兌換「50嵐」限量透明提袋，大過年2月5日還有第二波飲料提袋，限時限量快手刀買起來！

50嵐可說是台灣手搖飲的始祖，自1994年在台南德興路開設第一家後，便逐漸開啟知名度，近30年的在地經營，目前全台約有600間據點，經典的珍珠奶茶與亮黃色的品牌識別色，早已成為不少手搖飲控票選第一名的愛店。

50嵐在台擁有上百家分店，是多數網友心中的超佛手搖飲料店。圖／聯合報系資料照

因此屹立不搖的50嵐少有行銷優惠活動。不過，近日全球推崇ESG環保效應，50嵐也推出兩大優惠減碳活動。第一波為即日起只要單筆消費奶茶全系列三杯大杯，即可免費獲得透明造型提袋；第二波則為自2月5日起，一樣購買奶茶系列三杯大杯（可可芭蕾也算）就送造型飲料提袋（布），值得一提的是該活動因為經營區域的劃分，活動僅限於台北市、新北市與基隆市之50嵐門市喔。快把握機會收集一波囉。

圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝(圖片來自現場拍攝門市DM)

圖／旅遊美食特約作者萊點特別拍攝(圖片來自現場拍攝門市DM)

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