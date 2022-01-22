草莓牛奶＋提拉米蘇神仙組合！麻古茶坊「草莓提拉米蘇2.0」領軍「芝芝草莓果粒」開賣
草莓控、甜點控一次滿足！以芝芝系列最受歡迎的麻古茶坊帶著冬季「芝芝草莓果粒」回歸，而除了開賣中的濃郁級「提拉米蘇2.0」，品牌這回將兩大人氣口味混搭，打造新品「草莓提拉米蘇2.0」，草莓牛奶加上「提拉米蘇奶霜」更新2022最新甜品清單，1/25起全台上市。
麻古茶坊新品「草莓提拉米蘇2.0」嚴選飽滿果肉的新鮮草莓混搭醇香的鮮奶，加上一層餅乾碎片增加口感，最後一層則倒入獨家「提拉米蘇奶霜」，滑順的風味與草莓鮮果毫不違和，屬於一款方便帶著走的甜品手搖，粉色漸層視覺亦可成為打卡神器。
此外，每年熱銷的「芝芝草莓果粒」此次也同步回歸，新鮮的草莓冰沙配上清爽的琥珀色綠茶凍，經典的芝芝奶蓋則以紐西蘭起司與喜馬拉雅山玫瑰鹽調製而成，兩款均於1/25起正式登場，每杯90元起，草莓鐵粉準備衝。
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