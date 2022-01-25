比手掌還大的泡芙爆紅一個25元！ 草莓系列福袋7樣甜點也只要888元

位於台中北區，以「一個25元、比手掌還大」的泡芙爆紅的【晨牧手作烘焙坊】

推出季節限定的草莓甜點啦！嚴選高品質食材、不添加任何化學添加物的麵包、蛋糕成為饕客們心目中的口袋名單，現在正值草莓季，【晨牧手作烘焙坊】也如約而至，要為冬季增添一份甜美，酸甜可口的草莓以及讓人心心念念的戚風蛋糕，通通都被晨牧巧妙的融為一體，既是視覺盛宴也是味蕾的頂級享受。

▲「草莓泡芙」

讓許多人愛不釋手、比手掌還大的泡芙當然也搭上這次的草莓季，推出酸甜香濃的「草莓泡芙」，一口咬下時餡料在嘴裡爆發，有著滿滿的療癒感，拿來當下午茶再適合不過，泡芙每天新鮮現做數量有限，建議大家要事先預訂，才不會白跑一趟。

▲「草莓生乳波士頓」

今年晨牧手作烘焙坊主打的產品「草莓生乳波士頓」，嚴選台灣在地新鮮草莓和手工製作的新鮮生乳內餡，結合招牌鬆軟蛋糕體，口感甜而不膩的生乳內餡包覆著一顆顆鮮甜草莓，香氣四溢又多層次，讓你每一口都是滿滿幸福感！

▲「草莓捲」鬆軟的戚風蛋糕夾著酸甜新鮮草莓，吃起來像是雲朵般輕盈柔軟，也是店內熱銷夯品。

▲上：草莓巧克力塔、下：檸檬塔

另一項高人氣產品「草莓巧克力塔」就是那種一拿出來會引來所有人關注的甜點，光用看的就讓人食欲滿滿，上頭擺放一個個切半的草莓，像是一個盛開的花朵，酸甜感一起在嘴裡蔓延著，是顏值和味蕾的雙重感受。

▲「蜂蜜蛋糕」可以說是老少咸宜，鬆軟的蛋糕體、濃郁的蜂蜜香，完全讓人無法抵抗，不管是自己享用或買來送禮都超適合！

這次【晨牧手作烘焙坊】除了推出草莓系列產品外，更加碼推出「晨牧草莓福袋」！品項包含草莓生乳波士頓(原價359元)*1 、草莓捲(原價399元)*1 、草莓泡芙(原價60元)*2 、草莓巧克力塔(原價85元)*2 、蜂蜜蛋糕(199元)*1 原價1247元，現在只要888元！

這個冬天讓晨牧草莓福袋來溫暖你的心，帶回家和家人朋友們一起享用，這個草莓季節就讓我們拋開罪惡感盡情開吃吧！

晨牧手作烘焙坊

店家地址：台中市北區瑞祥街16號

店家電話：0422337471

營業時間：15:00-21:00

粉絲專頁： https://bit.ly/2YM5aUR





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