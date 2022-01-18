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號召抹茶控！康青龍「抹茶芋圓鮮奶」回歸，卡娜赫拉新春組連10天免費送

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／康青龍提供
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抹茶控一月開喝！連鎖品牌康青龍帶著2款濃醇級「抹茶芋圓鮮奶」、「抹茶鮮奶」登場，還推出限時10天的滿額優惠，活動期間於指定通路點餐滿額300元，即可免費獲得「卡娜赫拉的小動物」第二波聯名新春超值組，過年必備好禮請收。

圖／康青龍提供
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康青龍熱銷款抹茶系列於1/19全台門市同步回歸，強調以正宗日式蒸菁製法保留抹茶的醇香，「抹茶芋圓鮮奶」加入Q彈的雙色芋圓，升級口感且視覺搶眼；「抹茶鮮奶」則能更集中品味抹茶香及鮮奶溫順滋味；若至官方APP領券享中杯會員價65元、大杯80元，每杯現省5元。

圖／康青龍提供
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而品牌繼去年12月推出卡娜赫拉聯名加價購商品備受喜愛，這回配合年節設計限量版卡娜赫拉紅包袋，讓P助與粉紅兔兔應景化身虎年造型，可愛指數再翻倍。1/19至1/28只要透過Uber Eats或龍來訂線上點餐，單筆滿300元，即可獲得一組春節好禮，內含卡娜赫拉虎福安康紅包袋及一杯沁心金萱，免費帶走最萌紅包袋及清爽飲料。提醒大家必須自行手動將「新春超值組」加入購物車，才能成功兌換囉！

圖／康青龍提供
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此外，若不想湊滿額贈，卻想帶走卡娜赫拉造型紅包袋，也可透過Uber Eats享69元加購，龍來訂平台價格則為64元，全台限量1888份，鐵粉手刀搶。

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