快訊

直播／F-16V疑墜海飛官失聯 空軍司令部出面說明

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣ARMY衝手搖店！Comebuy開賣「BTS潮行杯」　官方唯一授權8款早鳥預購必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

防彈少年團鐵粉ARMY出動！連鎖手搖飲COMEBUY 2022年帶著世界級杯款登場，作為全台唯一獲得官方授權的飲料店開賣「BTS Tumbler」潮行杯，一共8款限量100組，1/14首度開放線上預購。而春節前夕品牌也會陸續於門市推出2波購買計畫，開放單杯加價購，還會加贈杯墊套，不是手搖迷也想收藏。

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

COMEBUY獨家販售「BTS Tumbler」紀念潮行杯，吸睛的杯身設計以BTS神曲之一的「IDOL」MV團員服裝延伸，一共為七名團員加紀念合體版8款，1/14 12:00起至1/21 12:00在品牌官方臉書正式開放表單預購，限量100組，按照登記順序作為購買資格，每人限定預購五組，跟上首波還能享8888元組合特價，比起單一原價現省超過3700元。

若沒跟上也可衝門市，1/24至2/1活動期間，只要至現場門市加購任一杯飲料，即可一次購買整組八款潮行杯，收藏價位9250元，後續2/2則接力販售單款，讓粉絲可選擇心儀的款式珍藏，同樣購買飲料即可加價購，原價1580元只要1190元價。此外，不論現場購買或預購，一律贈送防磨、防撞COMEBUY潮行杯墊套，幫「BTS Tumbler」增加保護層，ARMY快筆記。

延伸閱讀：

生肖屬「虎」5大限定優惠！下殺2折玩樂園、住飯店領千元、Buffet吃到飽全桌打折

連46天送拌麵！新竹最火爆車輪餅新創「麻辣川滷新品牌」 首店進軍遠百竹北店

春節

相關新聞

台灣ARMY衝手搖店！Comebuy開賣「BTS潮行杯」　官方唯一授權8款早鳥預購必收

防彈少年團鐵粉ARMY出動！連鎖手搖飲COMEBUY 2022年帶著世界級杯款登場，作為全台唯一獲得官方授權的飲料店開賣「BTS Tumbler」潮行杯，一共8款限量100組，1/14首度開放線上預購

姓名4字中1字「咖啡免費喝」！礁溪奶油麵包推新優惠　點飲料全年每杯捐10元

姓名對對碰優惠快閃來襲！位於礁溪的質感餐廳「奶油麵包」即日起推出限時優惠，截至1/25只要姓名含「心」、「儀」、「奶」、「油」任一字，即可免費兌換一杯外帶美式黑咖啡，年末為止每消費一杯飲料店家也會捐贈

迪士尼米奇、布魯托攜手賀新年！BAC獨家「汪得虎 米奇造型手工曲奇」春節禮盒喜氣登場

BAC今年以米奇攜手好朋友布魯托作為主角，一同換上大紅色禮服增添喜氣，現身BAC春節曲奇禮盒。全新口味以經典奶油加上酥脆滿分的杏仁片，打造蛋奶素、零反式脂肪的貼心伴手禮﻿，絕對是年節聚會必備討喜點心！

手搖台味聯名！清心ｘ霹靂布袋戲「素還真」推杯款杯提，大苑子有夢幻花磚紙杯

在台連鎖手搖品牌經常跨界聯名推出特色杯款及加價購商品，如今「清心福全」配合即將上映的電影，特別攜手霹靂布袋戲的男主角「素還真」推出造型提袋及霸氣杯身，另一「大苑子」也與花磚博物館共同打造限量花磚紙杯，

草莓控開吃！7-ELEVEN 「臻愛草莓」10款甜點預購開跑，大湖草莓芋泥燒、清原芋見奶奶夢幻登場

又到了吃草莓的最佳季節，7-ELEVEN生活美食誌即日起搶先推出「臻愛草莓」主題，網羅百年老店連珍餅店、拿破崙先生等人氣...

日本第一泡芙Beard Papa’s進軍全聯！5款限定甜點必吃，首推「卡士達餐包」

全聯We Sweet自2021年與日本第一泡芙品牌Beard Papa’s合作推出甜點後，受到廣大民眾的喜好，甚至夯到甜點業績大突破。因此今年再度於元月合作，推出經典回歸4款甜點加卡士達餐包共5款任選，自1月7日正式開賣，快手刀準備搶購囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。