台灣ARMY衝手搖店！Comebuy開賣「BTS潮行杯」　官方唯一授權8款早鳥預購必收

防彈少年團鐵粉ARMY出動！連鎖手搖飲COMEBUY 2022年帶著世界級杯款登場，作為全台唯一獲得官方授權的飲料店開賣「BTS Tumbler」潮行杯，一共8款限量100組，1/14首度開放線上預購。而春節前夕品牌也會陸續於門市推出2波購買計畫，開放單杯加價購，還會加贈杯墊套，不是手搖迷也想收藏。

圖／COMEBUY提供 圖／COMEBUY提供

COMEBUY獨家販售「BTS Tumbler」紀念潮行杯，吸睛的杯身設計以BTS神曲之一的「IDOL」MV團員服裝延伸，一共為七名團員加紀念合體版8款，1/14 12:00起至1/21 12:00在品牌官方臉書正式開放表單預購，限量100組，按照登記順序作為購買資格，每人限定預購五組，跟上首波還能享8888元組合特價，比起單一原價現省超過3700元。

若沒跟上也可衝門市，1/24至2/1活動期間，只要至現場門市加購任一杯飲料，即可一次購買整組八款潮行杯，收藏價位9250元，後續2/2則接力販售單款，讓粉絲可選擇心儀的款式珍藏，同樣購買飲料即可加價購，原價1580元只要1190元價。此外，不論現場購買或預購，一律贈送防磨、防撞COMEBUY潮行杯墊套，幫「BTS Tumbler」增加保護層，ARMY快筆記。

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