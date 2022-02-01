「全家霜淇淋」8大人氣口味回顧！東方美人茶、重乳草莓好評極高，你的最愛是？

有「被超商耽誤的霜淇淋店」稱號的全家便利商店，每年推出的口味都各有擁護者，除了經典不敗的鐵觀音，2021年開賣的「東方美人茶霜淇淋」、「日日蜜柑霜淇淋」都備受好評，還有少女心爆發的重乳草莓、鹹甜起司塔等等，趁著春節不妨跟編輯一起回顧歷年人氣口味，看看自己的心頭好有沒有上榜吧！

全家x畬室「橙香巧克力霜淇淋」

圖／編輯攝影

全家去年12月首度攜手台灣巧克力品牌「畬室」推出「橙香巧克力霜淇淋」，屬於最高單價的口味，一支49元，限時特價45元。但微苦的比利時巧克力極為濃郁，帶點柑橘香，加上黑色餅皮更顯高級感，物有所值。

全家「日日蜜柑霜淇淋」

圖／全家便利商店提供

而2021年8月開賣的「日日蜜柑霜淇淋」嚴選來自日本的蜜柑，整體酸甜不膩口，橘黃色冰體加上正逢胖胖冰淇淋登場時機，掀起打卡潮，綜合小農牛奶口味的口感更為療癒。

全家「東方美人茶霜淇淋」

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去年4月甫一登場瞬間洗版冰品饕客排行榜的「東方美人茶霜淇淋」，採用台灣特色東方美人茶，茶韻厚實、味道尾韻清爽，珊瑚粉色餅皮加分，讓人一吃就上癮。

全家「重乳草莓霜淇淋」

圖／全家便利商店提供

全家「重乳草莓霜淇淋」因嚴選新鮮草莓融合濃郁乳酪，被網友讚譽沒有香精味，為冬季回購率極高的正統草莓冰。而今年重乳草莓於1/20重磅回歸，搭配限量粉色餅皮滿滿戀愛感，此次還能至指定門市尋找胖胖冰淇淋，品嘗萌版視覺的綜合口味呢！

全家x榮町「厚豆乳霜淇淋」

圖／全家便利商店提供

擔心熱量的人想必對這款不陌生，2020年8月上市的「厚豆乳霜淇淋」為與嘉義地方創生農產品牌「榮町」的聯名，第一口可以感受黃豆味道，後續出現的牛奶香濃順好吃，吃起來也零負擔。

全家「澎湖仙人掌霜淇淋」

圖／編輯攝影

2020年5月上市的「澎湖仙人掌霜淇淋」消息一出隨機掀起嘗鮮潮，嚴選100%澎湖仙人掌果實鮮榨成汁製成霜淇淋，紫色的冰體鮮艷吸睛，更重要的是免飛離島，就近就能吃到這款特色口味，調整成雪酪口感的霜淇淋更加沁涼爽口，若幸運拿到綠色餅皮絕對要拍照秀一波。

全家「起司塔霜淇淋」

圖／編輯攝影

全家在Pablo起司塔甜點登場的檔期，推出了「起司塔霜淇淋」，新奇口味在網上討論度高，實際味道傾向奶香，讓不少人稱讚味道超過100分，鹹甜風味備受驚艷。

全家網推第一名口味「鐵觀音霜淇淋」

圖／全家便利商店提供

而人氣盤點當然不能少了最招牌的「鐵觀音霜淇淋」，選用南投鐵觀音製成，奶味及茶味明顯，清香風味令人念念不忘，難怪每年都讓網友敲完快點回歸。

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