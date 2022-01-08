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手搖台味聯名！清心ｘ霹靂布袋戲「素還真」推杯款杯提，大苑子有夢幻花磚紙杯

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／清心福全提供、大苑子提供
圖／清心福全提供、大苑子提供

在台連鎖手搖品牌經常跨界聯名推出特色杯款及加價購商品，如今「清心福全」配合即將上映的電影，特別攜手霹靂布袋戲的男主角「素還真」推出造型提袋及霸氣杯身，另一「大苑子」也與花磚博物館共同打造限量花磚紙杯，讓大家喝飲料也能支持台灣文化。

清心福全

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

繼美國動畫《熊熊遇見你》、日本《哥吉拉》，清心福全此次回歸台灣傳統藝術文化，配合即將於1/28上檔的霹靂傳奇英雄素還真少年故事電影，即日起至2/10推出最新聯名活動，讓年輕一輩喝手搖時也能感受經典俠義。而1/10起11:00也正式開賣「素還真造型提袋」，購買任意飲品加購150元即可帶回家，大小朋友別錯過。

圖／清心福全提供
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大苑子

圖／大苑子提供
圖／大苑子提供

大苑子今年再度與全台唯一花磚博物館合作，並交由日本人氣設計師Chisaki跨刀設計出色彩吸睛的花磚紙杯。即日起只要購買芭樂檸檬、芭樂梅、番茄梅、翡翠檸檬，或許慶良鮮乳系列飲品，即可拿到這款結合花磚圖案、兼具拼貼感的聯名紙杯，限量登場。

另外，品牌「神仙奶茶」也已重磅上市，以奶茶茶湯搭配號稱神仙草的仙草汁及百年仙草凍，滑溜的口感更加分，每杯65元。

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