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日本第一泡芙Beard Papa’s進軍全聯！5款限定甜點必吃，首推「卡士達餐包」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Beard papa Taiwan臉書粉專
圖／Beard papa Taiwan臉書粉專

全聯We Sweet自2021年與日本第一泡芙品牌Beard Papa’s合作推出甜點後，受到廣大民眾的喜好，甚至夯到甜點業績大突破。因此今年再度於元月合作，推出經典回歸4款甜點加卡士達餐包共5款任選，自1月7日正式開賣，快手刀準備搶購囉！

Beard Papa’s是號稱全日本第一的泡芙專賣品牌，主打原創泡芙外皮，且堅持現點現做，經典口味每口咬下都可以吃到最新鮮不死甜的香草卡士達。這回再度與全聯We Sweet聯名推出舒芙蕾卡士達布丁、卡士達千層、卡士達瑞士捲、巨大卡士達杯與加碼的新品「卡士達餐包」，絕對採用日本進口麵粉與超獨特香草卡士達原料，每道都是經典必吃。

圖／Beard papa Taiwan臉書粉專
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像是銷售冠軍的「舒芙蕾卡士達布丁」可以同時吃到舒芙蕾與卡士達完美融合的布丁口感，保證一吃就愛上。還有「巨大卡士達杯」，採用牛奶卡士達內餡做成湯種蛋糕，鬆軟且香氣十足。不僅如此，這回首推的加碼新品「卡士達餐包」用最高品質的日本進口麵粉配上3種發酵工法，再秘製烘烤技術成為含有卡士達內餡的湯種麵包，不論加熱或冷藏都很好吃。

值得注意的是，這回限定開賣時間從1月7日起至農曆年後的2月10日，長達一個月的「幸褔」務必把握機會吃起來。另外草莓泡芙至即日起於全台門市同步販售，數量有限，售完為止喔。

圖／Beard papa Taiwan臉書粉專
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臉書：https://www.facebook.com/beardpapatw

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