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福虎報到！GODIVA「新春巧克力」虎頭太可愛　3款虎年風味「水果、果仁、85%黑巧克力」必吃

聯合新聞網 / 陳信儒
GODIVA「2022新春限定禮盒」登場，帶來福氣滿滿、虎年限定款巧克力。 圖／GODIVA提供
GODIVA「2022新春限定禮盒」登場，帶來福氣滿滿、虎年限定款巧克力。 圖／GODIVA提供

迎接2022福虎年到來，比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」帶來福氣滿滿、虎年限定款巧克力，注入中華新年節慶的鮮明元素，傾心創造出與眾不同、品味非凡的新春限定禮盒。

GODIVA新年巧克力禮盒18顆裝NT$2380。 圖／GODIVA提供
GODIVA新年巧克力禮盒18顆裝NT$2380。 圖／GODIVA提供

今年GODIVA以「福虎」為主題，推出的2022新春限定巧克力系列，融合節日的喜慶色彩與應景圖案，搭配比利時精湛巧克力製作工法和美味巧思，將滿滿的新年祝福寄託於巧克力中，傳遞真摯心意。三款虎年限定風味巧克力「覆盆子香橙白巧克力」、「胡桃牛奶巧克力」、「巧克力醬85%黑巧克力」將清新水果、香脆果仁與濃醇巧克力巧妙相融，外層再以寓意新春的老虎與祥雲圖案妝點，結合現代製作工藝與傳統經典元素的創意，碰撞出滿載吉祥如意祝福的新春限定巧克力。 

「覆盆子香橙白巧克力」以酸甜香橙混合覆盆子內餡，包裹在白巧克力外殼中，演繹多重馥郁的迷人風味。「胡桃牛奶巧克力」則以柔滑的牛奶巧克力邂逅胡桃果仁展現多層次風味；頂部描繪充滿力量感的老虎，彰顯虎虎生威的氣勢。「巧克力醬85%黑巧克力」特別為巧克力控打造，醇厚的黑巧克力醬香氣四溢，藏於香滑的黑巧克力內，輕嚐後，雙重曼妙口感縈繞舌間，傳遞著好事成雙的美好祝福和新年希冀。

除了虎年限定風味巧克力，兼具典雅與藝術特色的禮盒，不僅滿載新年祝福、美好期許，更有非凡質感。為了慶祝福虎禮盒上市，至1/12單筆消費滿原價 NT$2,500或以上，會員可享88折優惠、貴賓可享82折；至2/1前，單筆消費折扣後滿 NT$2,000，可獲贈 G Cube 松露巧克力5顆裝乙盒。另有GODIVA 饗宴好禮券、GODIVA定製法蘭絨毯等多項滿額好禮，把握時間採買新春禮盒，順便將GODIVA誠意滿滿的滿額贈帶回家。 

GODIVA新年巧克力鐵盒22顆裝NT$2980。 圖／GODIVA提供
GODIVA新年巧克力鐵盒22顆裝NT$2980。 圖／GODIVA提供

GODIVA新年巧克力珠寶禮盒36顆裝NT$5680。 圖／GODIVA提供
GODIVA新年巧克力珠寶禮盒36顆裝NT$5680。 圖／GODIVA提供

GODIVA心悅禮籃(左)NT$9360、奢享禮籃(右)NT$6360。 圖／GODIVA提供
GODIVA心悅禮籃(左)NT$9360、奢享禮籃(右)NT$6360。 圖／GODIVA提供

巧克力 禮券 水果

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