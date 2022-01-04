京都百年抹茶店「辻利茶舗」進軍南台灣！快閃4日「買1送1」，限定草莓抹茶必吃
有著超過百年歷史的日本抹茶品牌「辻利茶舗」終於要進軍台南囉，自1月5日到1月24日快閃登場，前四天還有超狂「買1送1」優惠，南台灣的民眾快把握機會吃一下囉。
「辻利」是在日本於京都宇治創立，並將宇治茶始流通至日本各地，讓辻利成為「宇治抹茶」代名詞，並於之後集結日本各地辻利總本家—京都宇治「辻利一本店」與北九州小倉「辻利茶舗」，讓「TSUJIRI辻利茶舗」終於誕生了，也締造了百年品牌歷史。
「辻利茶舗」這回進軍南臺灣將於1月5日至1月24日於台南南紡購物中心A1館成立快閃店，不僅有經典抹茶拿鐵與濃郁抹茶霜淇淋外，還有抹茶甜點控必吃的抹茶蛋糕，還有限量特色「草莓抹茶拿鐵與冰霜卷」，簡直抹茶美食天堂，另外開幕首四日還有買1送1優惠，只要購買辻利濃茶卷1片馬上送辻利抹茶拿鐵1杯，超極限量每日僅提供20組，且一人只能買一組喔。快手刀前往南紡購物中心A1館B1F「辻利茶舗」吧。
TSUJIRI Taiwan
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