京都百年抹茶店「辻利茶舗」進軍南台灣！快閃4日「買1送1」，限定草莓抹茶必吃

熱愛藝術畫作，想做什麼都難不倒他的主廚莊凱宗Kevin在日本學習甜點製作時，發現巧克力是種十分有趣，但難以捉摸的食材。小小一顆可可豆承載著不同風土所賦予的豐富滋味，而透過職人的研製、創作，將它的風味推升至另一個層次，讓他深深著迷。

2022-01-02 09:01