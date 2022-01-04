珍煮丹 X 奇美新品「黑糖銀絲捲」超狂必吃！全聯限定開賣，再抽免費吃

品牌聯名已不是新鮮事，不過因應冬天黑糖季的到來，知名手搖品牌「珍煮丹」聯合奇美食品跨界推出最狂「黑糖銀絲捲」，並限定只在全聯開賣，日前臉書活動還有機會免費吃喔！

珍煮丹作為手搖品牌以「黑糖珍珠鮮奶」聞名，近年因應競爭激烈的市場，也推陳出新不同的特色口味的手搖飲應戰，過去還因應品牌字丹寫法而引起不少趣味的話題，出現珍煮母的稱呼，過去業者也已考慮到這點，為擔心大眾混淆，已註冊「珍煮母」為品牌商標。

圖／珍煮丹臉書粉專

這回黑糖季的到來，珍煮丹特別與奇美食品跨界聯名，共同推出黑糖銀絲捲，是一款號稱風暴級的美食甜點，目前已在全台全聯門市與網路通路可以購買，不少網友也紛紛給予多數正面的評價。

圖／珍煮丹臉書粉專

日前也官方臉書也推出抽獎活動，只要按讚珍煮丹臉書粉專，並於活動貼文按讚與分享，再留言「#怎麼辦好想吃珍煮丹Ｘ奇美食品風暴級美食黑糖銀絲捲」與標記兩位臉書好友，即有機會免費爽吃囉。活動只到1月7日，務必把握機會。

另外珍煮丹也與唐緹合作推出虎年限量聯名禮盒，全台限量5000盒，絕對是最有話題的年節伴手禮，共有兩款，其中包含號稱首創黃金餅皮與爆漿雙餡料和黑糖的完美融合，Q彈麻糬的獨特風味絕對愛不釋手，另外還有金磚禮盒，包含芋頭鹹蛋黃、東方美人茶、北海道牛奶與黑糖土鳳梨酥等四種口味，現在至1月7日還享早鳥預購優惠喔。更多優惠詳情請上臉書查詢。

圖／珍煮丹臉書粉專

臉書：https://www.facebook.com/truedantw

延伸閱讀：

．新年三人同行「Pizza免費吃」！瓦城旗下「YABI」星馬泰越韓料理一次滿足

．2022「5大手搖飲」1月優惠懶人包！買1送1、五星好評免費喝統統都有