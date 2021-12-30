跨年優惠買一送一！ 大苑子「莓好時光」草莓季優惠組合+許慶良草莓大盛限量上市

2022就用新鮮草莓季飲品開心迎接！ 每到冬天就喝爆的「大苑子 莓好系列」草莓手搖飲料，特別推出2022跨年限定優惠組合，於大苑子APP購入莓好系列組合，喝完立刻再加碼送你「買一送一」，還有限店限量的「許慶良草莓大盛」，草莓控們手刀追起來！

圖／大苑子提供

大苑子邀大家用最新鮮的草莓滋味開啟2022，於12/31晚上十點至2022/1/1早上十點，限時12小時在APP開賣莓好時光(L)2杯179元或莓好花漾(L)2杯145元，任選一組購買商品券後，只要在2022/1/1至1/2兩天內到門市完成兩杯換購，大苑子再加碼贈送莓好時光(M)買一送一專屬回饋！「莓好時光」使用許慶良鮮乳加上新鮮草莓調製而成，香濃滑順，還能吸得到新鮮果肉；冬季清爽系飲品霸主「莓好花漾」則是新鮮草莓加上香醇清爽的青茶，還可吃到QQ愛玉和一整顆的新鮮草莓。

圖／大苑子提供

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除了莓好系列飲品，今年首度上市必吃甜點一定是限店限量販售的莓好系甜品「許慶良草莓大盛」，以特A級許慶良鮮乳為糕體的製作基底，搭配濃郁的檸檬卡士達醬，上頭還有滿滿的新鮮大湖草莓！一口咬下酸酸甜甜、滿滿幸福，目前僅在市府夢想店、逢甲福星店、台中學士店限量販售中！

圖／大苑子提供

莓好系列飲品限時開賣

時間：12/31 22:00~ 1/1 10:00

活動方式：於大苑子APP Juicy Store購買莓好時光(L)2杯179元或莓好花漾(L)2杯145元，任一組，並於1/1至1/2期間兌換完畢，即可再獲莓好時光(M)買一送一優惠券

許慶良草莓大盛

售價：逢甲福星、台中學士店，每盒/99元；市府夢想店，每盒/109元

門市：逢甲福星店、台中學士店、市府夢想店(售完為止)

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