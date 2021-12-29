生乳捲限量100元！亞尼克「草莓開心果生乳捲」開賣

連鎖生乳捲「亞尼克」今年銷售量突破188萬條，並再於12月29日於台北開設新店「萬芳興隆店」。為慶祝新店開幕，至12月31日前，推出「原味生乳捲100元」的限時限量活動，另外首月消費滿2,000，就免費贈送原味生乳捲1條，其他還有加LINE@好友得50元折價券、打卡享餅乾折50元等系列優惠。

搶搭新年送禮熱潮，亞尼克新推出「草莓開心果生乳捲」，使用梔子花泡芙蛋糕，搭配以義大利開心果製成的慕斯、草美奶霜、草莓果餡，營造出微酸微甜又帶著清新堅果香氣的層次風味，每條525元，並有「草莓開心果＋原味」的雙捲禮盒可供選購。「冰心鳳梨夾心禮盒」則是在帶有起司鹹香的莎布蕾餅乾中，夾入酸甜有味的100%鳳梨果餡，有著明亮酸爽的風味，每盒525元，2盒優惠939元。