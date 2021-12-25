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好市多新品「蘋果酥派」登場！一盒8入味道近似麥當勞　網推隱藏版銷魂吃法

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie
圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie

好市多又有新品可以嘗鮮！作為話題性極高的美式賣場，好市多各款商品都是網友的關注點，其中季節限定甜食亦是許多人的首要目標。隨著入冬最強冷氣團襲台，麵包部最新推出冬季「蘋果酥派」，釣出不少饕客表示味道佳，更激推放入烤箱或氣炸鍋的熱食吃法，更加酥脆且內餡更為療癒，甜點控預備掃貨！

圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie
圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie

「蘋果酥派」於好市多麵包部新開賣，內餡裹滿濃郁肉桂蘋果內餡，被已入手的會員稱讚味道不酸、不會過於甜膩，配咖啡亦十分合適。新品一盒8人售價249元，平均單個只要31元，價格比人氣速食店單價親民，還有人認為內餡傾向麥當勞蘋果派果醬類。

消息曝光後，吸引網友留言：「昨天買了，很好吃！會再回購」、「剛有買 回家烤箱熱一下更酥脆」、「以前那個太大了，真的買不下手。這個可以買。」、「感覺有吸睛⋯讓我想到速食店的蘋果派～好吃」。不僅如此，若使用烤箱或氣炸鍋以180度預熱、再回烤五分鐘，咬下去外皮酥脆溫熱內餡綿密濕潤，吃起來味道更加升級，喜愛蘋果派的粉絲別錯過。

圖／臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie
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