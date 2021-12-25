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星巴克「栗香蒙布朗風味那堤」台灣獨家開賣！草莓三明治夢幻上市，另有繽紛派對系列買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克2021最後一波新品快跟上！品牌最新宣佈將帶著台灣限定口味「栗香蒙布朗風味那堤」回歸，並同步開賣草莓蛋糕三明治、生乳捲、國王派等，另有年末杯款及提袋，而12/27至12/28還能用買一送一喝「繽紛派對系列」飲料，粉絲快把握。

栗香蒙布朗風味那堤回歸

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星巴克「栗香蒙布朗風味那堤」為台灣市場專屬的冬季口味，飲料以牛奶混搭栗香白巧克力糖醬、經典義式濃縮咖啡，上方再擠滿可感受義式咖啡香氣的濃縮咖啡鮮奶油，最後由栗香白巧克力糖醬點綴。濃醇級風味12/27正式回歸，外送平台同步上市，但不提供鮮奶油。

草莓系列新品、節慶甜點

圖／星巴克提供
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除了咖啡，在星巴克也能找到草莓控的主場。品牌以新鮮草莓為主角打造「草莓蛋糕三明治」、「草莓生乳捲」以及「草莓優格飲」，其中草莓三明治以口感更為彈性的天使蛋糕體，取代了三明治的吐司麵包，內餡以鮮奶油、香草卡士達及草莓的組合，搶攻粉絲心目中的甜點順位。

星巴克另有全新「長條蘋果蜂蜜蛋糕」、法國經典節慶甜點「6吋國王派」及鹹食，讓大家吃喝都有新品嘗鮮。

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繽紛派對系列好友分享：12/27(一)、12/28(二)

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雖然聖誕節即將結束，星巴克耶誕飲品仍能繼續開喝。12/27及12/28當天凡到店購買兩杯相同容量、風味、冰熱一致的「繽紛派對那堤」或「繽紛派對奶霜星冰樂」，可享好友分享優惠，最高現省175元。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

2021年度壓軸杯款

圖／星巴克提供
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星巴克每檔期杯款都是收藏、送禮的人氣選項，2021年運用五大充滿活力的核心顏色——清新天青色、明亮奶油黃、中性清水灰，柔美粉及橄欖綠——推出TOGO冷水杯、馬克杯、隨行杯袋及醒目的女神提袋等。而「摩登女神馬克杯」就有盎然綠、活力粉、咖啡那堤、奶油黃等不同風貌，雙色雙層玻璃杯也展現了時尚氛圍，質感新品12/27正式販售。

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