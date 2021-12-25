低溫特報也不怕！珍煮丹4大「燒仙草、黑糖飲品」推抗寒優惠　滴妹手搖進軍台南

因應冷氣團來襲，玉山今（25日）晨飄雪，各地區近日也傳來低溫特報。為了幫民眾抗寒，職人品牌「珍煮丹」特別以最新上市的珍暖心系列為主角推出快閃優惠，人氣咀嚼控燒仙草、芋頭控燒仙草、黑糖桂圓薑母茶等「杯杯折10元」；而YouTuber滴妹創立的飲料店「再睡五分鐘」也選在聖誕節正式進駐台南，並祭出限量刮刮卡，粉絲們必衝。

圖／珍煮丹臉書專頁

配合入冬最強冷氣團襲台，珍煮丹緊急今推出一日好康，聖誕節12/25期間透過門市消費外送自取、你訂外送自取，即享珍暖心系列每杯現折10元。優惠品項有每回登場都吸引鐵粉喝一波的爆料手搖，不論是紅豆版「咀嚼控燒仙草」、芋泥升級的「芋頭控燒仙草」，都能吃得到黑糖珍珠、芋頭、地瓜小芋圓。而嚴選秘傳黑糖調製成的暖胃養顏系「黑糖桂圓薑母茶」、「黑糖桂圓薑母奶」也適用，4大冬季飲品陪大家過冬。優惠無法併用、第三方外送平台不參與此活動。

圖／再睡5分鐘臉書專頁

另一超夯手搖品牌「再睡五分鐘」由號稱全糖女神的滴妹創辦，日前宣佈於「全糖之都」台南開設首店，即日起正式插旗南紡購物中心A1館。配合首日開幕，不僅有滴妹擔任一日店長，也將發放限量刮刮卡，優惠可於下筆消費使用，活動當日每人每次限購2杯。

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