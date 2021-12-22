生巧克力手搖！萬波「62%生巧可可那堤、蘭葉可可那堤」香醇級質感新品登場

冬季手搖除了有草莓主場，巧克力飲品也是人氣選項之一。每回飲品都走質感路線的「萬波島嶼紅茶」趕在年末推出了2021可可系列新品，嚴選法國百年巧克力品牌Cacao Barry推出「62%生巧可可那堤」與「蘭葉可可那堤」，療癒的色系及濃醇可可風味陪伴大家度過寒冷的耶誕及跨年。

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波「62%生巧可可那堤」以生巧克力延伸出大人系口味，法國Cacao Barry可可搭配牛奶的組合不只滑順濃郁，有了榛果香氣更讓整體滋味更加馥郁；「蘭葉可可那堤」則以鎮店人氣飲品之一「蘭葉那提」為基底，混搭可可、牛奶，三重口感更加香醇且溫暖，深淺不一的棕色漸層也十分吸睛。

新品於12/23正式上市，外送平台也同步開賣，每款中杯75元，除了暖胃的溫熱飲，也可選擇冰飲，巧克力控冬天新品嘗鮮清單再更新。

圖／麻古茶坊提供

另一品牌「麻古茶坊」12月初也新推「提拉米蘇2.0」，採用法國原裝可可粉結合新鮮鮮奶現打成冰沙，上方則有「提拉米蘇奶霜」與脆口OREO巧克力脆片，甜點級飲料備受喜愛。品項原本只於指定門市限定供應，今（22日）宣佈12/24起在台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭地區全面開賣，讓更多粉絲喝得到。

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