全聯重量級「巨大布丁桶」77元能抱走！最夯新品6折優惠時段不藏私

小資布丁控站出來！全聯福利中心We Sweet甜點每回上市都吸引嘗鮮潮，而近期除了聯手在地巧克力品牌Feeling18打造巧克力季，最具話題性的新品莫過於「巨大布丁桶」。超過半公斤的布丁桶提回家超吸睛，也可以自行添加配料挑戰不同吃法，還有網友成功入手6折優惠，一桶只要77元超划算快筆記。

圖／網友Monica Qiu授權

全聯12月開賣的「巨大布丁桶」巨無霸桶內裝有550克的布丁，耶誕應景的紅白色系蓋子還印有雪花，實體味道則吃起來則像滑順的統一布丁，引爆甜點控的搶購欲，一人一桶抱走十分療癒。而這款原價129元份量十足，抱著一口接一口罪惡卻幸福，也有幸運的粉絲買到8折價，更有網友分享省錢秘訣，不藏私表示最低6折的當日即期品時段，建議可把握傍晚17:00左右的時機，一桶下殺至77元CP值極高。

圖／網友Kim Lau授權、IG@kgctd授權

飽滿的布丁本體配上焦糖醬甜蜜不已，甜度因人而異，還可隨喜好加入珍珠、湯圓、當季水果等，打造升級版下午茶，吃得更過癮，最近造訪全聯千萬別錯過啦！

圖／IG@foodife_mo授權

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