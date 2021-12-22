20大聖誕優惠整理！7-11&星巴克買一送一、22元珍奶能寄杯　速食&火鍋也有好康

一年一度浪漫聖誕節將至，在迎接新的一年來臨前，今天為大家盤點餐飲業者的優惠活動，20家品牌包含超商、咖啡、手搖、速食、火鍋乃至餐酒館，看完就用親民價位一路吃喝到跨年吧。

1）7-ELEVEN：12/22至12/31；12/24至12/28

7-11促銷活動結合線上線下。圖／7-ELEVEN提供

7-11將於12/24起推出快閃5天的「聖誕節分享快樂」門市優惠，其中人氣熱黑糖珍珠撞奶、精品拿鐵、哈根達斯冰沙享同品項買一送一，而應景的21PLUS美式烤半雞也有2入199元特價。而12/22起至12/31另有OPEN POINT會員獨享指定飲品買5送5，包含熱皇家伯爵紅茶拿鐵、黑糖珍珠撞奶、現萃茶經典純奶茶抑或是四季春奶青，先省錢寄杯再慢慢喝。

2）春芳號：12/24至2022/1/2

春芳號以古典花杯身聞名。圖／春芳號提供

手搖飲「春芳號」12/24起祭出限定的「喜迎2022」活動，除了提供聖誕限定紅綠花杯包裝，截至隔年1/2前凡至春芳號全台門市消費滿百元，即可分別使用20元加購椰果與珍珠雙重奏「青茶雙Q」、22元加購「熊貓珍奶」，最高現省28元。每人每次限購買一組，但開放寄杯超欠收。

3）初韻：12/24至12/25

初韻以暢銷款「楊枝甘露、芝士奶蓋極濃可可、蜜亞紅茶那堤」為主角，12/24至12/25凡購買指定飲品即可1元入手純茶「開韻四季春」。

4）春陽茶事：12/24至2022/1/2

春陽茶事買一送一品項含檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、原茶系列。圖／春陽茶事提供

春陽茶事「SHAKE搖一搖 喝好茶」於12/24開跑，截至2022/1/2為止凡至品牌LINE官方帳號抽獎，天天都能領取折扣券，優惠包含「檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、原茶系列」買一送一、全品項兩杯79折、全品項兩杯89折、免費加料、全品項大杯折10元等好康。活動期間憑券可到店兌換，每日可抽3次，惟優惠無法併用，外送及致電自取不適用。

5）CoCo：截至12/26

CoCo攜手外送平台foodpanda推出第二杯半價優惠。圖／CoCo提供

CoCo除了推出聖誕圓胖瓶新品，截至12/26也與外送平台foodpanda聯手推出指定飲品第二杯半價，活動期限內購買兩杯同品項「燕麥鮮奶茶」、「星空莓莓」即享好康，使用線上點單「CoCo都可訂」則有全品項杯杯現折5元。

6）奎克咖啡x瓜瓜園：截至12/31

冰烤番薯烏克力力買一送一到年底。圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡與瓜瓜園獨創「冰烤蕃薯」系列下午茶，整個十二月購買冷或熱的「烤蕃薯烏克力力」即享買一送一，現省160元。

7）繼光香香雞xTplus：12/24起至2022/1/9

台中耶誕節聖誕樹以珍珠奶茶為造型，品牌特別推出應景優惠。圖／繼光香香雞提供

繼光香香雞xTplus聖誕優惠12/24起登場，截至2022/1/9凡購買「Tplus茶加」任一飲品，並與舊台中火車站站前廣場「珍珠奶茶耶誕樹」合影、上傳IG打卡且標記Tplus官方帳號，即可獲得一張價值55元的「大杯珍珠厚奶茶兌換券」。活動限前200名到店出示打卡畫面的粉絲現場兌換，送完為止。

8）COMEBUY：12/27至2022/1/2

COMEBUY新品推出現折10元優惠。圖／COMEBUY提供

COMEBUY12月新品「港式厚奶」即日登場，以錫蘭紅茶為茶湯混搭荷蘭黑白乳牛的新鮮全脂淡奶，12/27至2022/1/2凡到店消費中杯「港式厚奶」，即享10元折扣價，截至12/31加入LINE官方帳號則能免費加料，每組帳號限兌換乙次。

9）Lumii：截至12/23

Lümii買一送一快閃至12/23。圖／Lümii提供

台中「Lümii（璐米）お茶専門店」即日起至12/23推出新品買一送一好康，凡到店點購口感滑順的「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」，同尺寸買一送一，自取或外送皆適用，外送平台不參與活動。

10）85度C：12/24當日限定

85度C在平安夜推出咖啡第二杯20元。圖／85度C臉書專頁

為歡慶聖誕節，85度C即將於12/24推出一日限定優惠，當日全天可享大杯咖啡同品項「第二杯20元」，13:00至22:00為止則有麵包坊同款麵包第二個半價。

星巴克數位體驗優惠券兌換期間為獲券日+2，最晚可兌換至年底12/31。圖／星巴克數位體驗實測截圖

星巴克Holiday Cheer耶誕數位體驗12月不中斷，截至目前已可知道獎項含指定品項好友分享、全品項二送一、大杯以上全品項第二杯半價、黑咖啡好友分享、商品85折優惠及「免費中杯飲料」等，近期也出現了最受喜愛的「全品項好友分享」。

活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，截至12/29的活動期間進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠。

12）頂呱呱：截至2022/2/18

頂呱呱優惠即日起開跑截至隔年2/18。圖／頂呱呱提供

台灣速食品牌「頂呱呱」12/23推出一日限定五塊雞，原價255元下殺7折售價179元，一份吃得到原味雞塊、辣味雞翅；而外送平台同步販售價格220元，不接受電話及APP預約點餐，每人限購2份，各店數量有限售完為止。

此外，頂呱呱也超前部署系列優惠，即日起至隔年2/18，首波單人套餐「歲末單饗餐」特價129元，內含原味炸雞、阿勇雞塊、甜甜包、35元飲品等品項，而雙人套餐「年終歡聚餐」239元，下殺74折。而2022/1/1起則有「頂呱呱x可口可樂」刮刮卡，消費單點或任一套餐飲料選購可口可樂飲品，即可獲得一張刮刮卡，不僅有頂呱呱買一送一、滿額折價券，最高也有機會抽中價值4980元的火鍋/煎烤兩用鍋。數量有限，送完為止。

肯德基x必勝客抽獎優惠APP快閃限定，每週再抽一支APPLE WATCH S7。圖／APP實測截圖

肯德基x必勝客今年合作推出「PK隨饗券」APP，配合聖誕節也應景推出快閃兩週的優惠，截至2022/1/3天天登入APP可抽獎，預計會有可作為折抵金的點數、肯德基與必勝客人氣餐點優惠券，獎項將於2022/1/4活動結束後統一發送至APP。

｜然由於消息曝光後參與人數過於踴躍，截至今（22日）截稿時間為止實測，遊戲體驗仍顯示系統維修調整中｜

15~18）王品集團4品牌：截至12/31

青花驕麻辣鍋累積好口碑。圖／王品提供

王品集團日前集結旗下4大品牌聚北海道鍋物、青花驕、和牛涮、尬鍋推專屬活動，而截至12/31凡姓名對中「ㄍㄨㄛ」，同音即享單套套餐88折；截至2022/1/21如參與「王品火鍋眾合國，鍋大代表票選」活動，完成投票即得4大品牌各一張贈菜券，包含聚招待極品蝦仁滑漿乙份、青花驕贈送青花驕酸辣粉、和牛涮送ORION生啤酒乙支、尬鍋則有免費海鮮拼盤，每個瘋美食帳號僅能投票一次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

19）問鼎：截至12/31

身穿聖誕配色到店用餐，即贈鮮蝦。圖／問鼎臉書專頁

宮廷火鍋「問鼎」聖誕優惠持續進行中，即日起凡兩位成人同行，並至少提前一天預約訂位，當天用餐其中一人上衣身穿「紅、綠、金、銀」任一色，即免費獲贈10隻南美脆甜大海蝦，2人上衣身穿任二色，則贈20尾，以此類推，每桌至多享40尾大海蝦。活動每人消費門檻為900元，但12/24、12/25、12/30、12/31四日不適用。

20）樂軒：12/24至2022/1/30

爭鮮旗下新品牌「樂軒Sushi bar」打造迴轉台主題餐酒館。圖／爭鮮提供

爭鮮集團最新打造號稱全台唯一「迴轉台主題的餐酒館」「樂軒Sushi bar」，試營運期間推出系列活動。12/24至12/25若身著紅、綠服飾或配件並完成拍照打卡，即享一份價值120元「法式洋蔥湯」。此外，12/31至2022/1/1 03:00期間點「舒肥法式羊排」送指定調酒、指定紅白酒均一價999元、調酒第二杯半價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

此外，身著金或藍色服飾或配件完成指定打卡，2022/1/1至1/3也有免費「法式洋蔥湯」；1/4起至1/30則能8折開吃主廚推薦菜，參與龍蝦爭霸戰遊戲還有機會享有價值799元的「火焰焗烤龍蝦」。

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