一杯17顆大湖草莓好浮誇！鶴茶樓「草莓甘露」平安夜開賣　全品項第2杯5折

草莓控最愛的夢幻級飲品來了！手搖品牌鶴茶樓帶著七夕熱銷品「草莓甘露」於聖誕節前夕12/24回歸，一杯放入17顆台灣草莓打成香甜的草莓牛奶，開賣首日凡購買一杯「草莓甘露」即享全店任選飲品第二杯半價，另一杯50元銅板價就能喝。

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓「草莓甘露」主打嚴選產地直送的大湖草莓，倒入鮮奶及楊枝甘露的靈魂主角椰奶提味，一併打成滑順草莓冰沙。不僅吃得到草莓果肉，飲料還加入了招牌鶴頂紅茶凍，升級清爽感。甜度、配料比例不開放調整，但品牌強調已特別降低甜度，讓粉絲開喝能減少負擔。

圖／鶴茶樓提供

大杯售價100元，12/24平安夜當日購買享店內任選第二杯半價，除了省錢喝「草莓甘露」，經典「鶴頂紅茶」、帶有蜜桃香的「藝伎紅茶」、乳糖不耐也能喝的「鶴頂燕麥奶凍」、濃郁鮮奶茶「神濃氏那堤」等人氣排行必喝也適用，全品項都能喝一波。

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