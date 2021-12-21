快訊

王力宏道歉30小時…李靚蕾再發聲 爆黑人、范瑋琪「關係」

一杯17顆大湖草莓好浮誇！鶴茶樓「草莓甘露」平安夜開賣　全品項第2杯5折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

草莓控最愛的夢幻級飲品來了！手搖品牌鶴茶樓帶著七夕熱銷品「草莓甘露」於聖誕節前夕12/24回歸，一杯放入17顆台灣草莓打成香甜的草莓牛奶，開賣首日凡購買一杯「草莓甘露」即享全店任選飲品第二杯半價，另一杯50元銅板價就能喝。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓「草莓甘露」主打嚴選產地直送的大湖草莓，倒入鮮奶及楊枝甘露的靈魂主角椰奶提味，一併打成滑順草莓冰沙。不僅吃得到草莓果肉，飲料還加入了招牌鶴頂紅茶凍，升級清爽感。甜度、配料比例不開放調整，但品牌強調已特別降低甜度，讓粉絲開喝能減少負擔。

圖／鶴茶樓提供
圖／鶴茶樓提供

大杯售價100元，12/24平安夜當日購買享店內任選第二杯半價，除了省錢喝「草莓甘露」，經典「鶴頂紅茶」、帶有蜜桃香的「藝伎紅茶」、乳糖不耐也能喝的「鶴頂燕麥奶凍」、濃郁鮮奶茶「神濃氏那堤」等人氣排行必喝也適用，全品項都能喝一波。

延伸閱讀：

台中手搖店「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」買1送1！濃抹茶拿鐵、煮濃厚奶茶包預購享優惠

春陽茶事「買1送1」喝到跨年、COMEBUY新品港式厚奶杯杯折10元！手搖聖誕優惠

草莓季 奶茶

相關新聞

一杯17顆大湖草莓好浮誇！鶴茶樓「草莓甘露」平安夜開賣　全品項第2杯5折

草莓控最愛的夢幻級飲品來了！手搖品牌鶴茶樓帶著七夕熱銷品「草莓甘露」於聖誕節前夕12/24回歸，一杯放入17顆台灣草莓打成香甜的草莓牛奶，開賣首日凡購買一杯「草莓甘露」即享全店任選飲品第二杯半價，另一

春陽茶事「買1送1」喝到跨年、COMEBUY新品港式厚奶杯杯折10元！手搖聖誕優惠

手搖控聖誕優惠必收！連鎖飲料品牌「春陽茶事」最新祭出快閃10天的聖誕優惠活動，最低5折開喝人氣飲品；迎來二十週年的「COMEBUY」則新推濃醇級「港式厚奶」，12/27起每杯現折10元，兩大品牌促銷皆

台中手搖店「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」買1送1！濃抹茶拿鐵、煮濃厚奶茶包預購享優惠

手搖控新品優惠開喝！台中新興飲料品牌「Lümii（璐米）お茶専門店」最新推出喝的甜點，新品「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」即日起至12/23還享買一送一，加上茶禮盒現折100、3款奶茶包系列開放預購8折優惠，3

好市多「LOTTE樂天巧克力派」新開賣！冬季限定款更濃醇　如迷你版巧克力蛋糕

巧克力控先衝！韓國「LOTTE樂天巧克力派」一直是許多人喜愛的小點心，如今美式賣場好市多新推大包裝限定口味，產地來自日本埼玉縣，標榜冬季限定濃厚巧克力風味，內餡則夾滿可可奶油，口感傾向巧克力蛋糕，部分

最療癒聯名！康青龍X卡娜赫拉的小動物 5款商品都想要

今年冬天最療癒的聯名手搖飲來了！康青龍攜手可愛的日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，推出魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙...

曲奇餅乾控必收！ 4家「鐵盒餅乾」熱搜店大盤點 好吃又好看

【旅奇傳媒/編輯部整理】國外知名的曲奇餅乾，一直深受許多甜食愛好者的喜愛，不只傾心於那入口即化的香濃滋味，還有鐵盒上討喜的Q萌小熊，讓人不遠千里也要扛幾盒回台灣！ 相較從前只能趁出國把握機會囤貨，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。