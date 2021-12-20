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春陽茶事「買1送1」喝到跨年、COMEBUY新品港式厚奶杯杯折10元！手搖聖誕優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
飲品情境圖。圖／品牌提供
飲品情境圖。圖／品牌提供

手搖控聖誕優惠必收！連鎖飲料品牌「春陽茶事」最新祭出快閃10天的聖誕優惠活動，最低5折開喝人氣飲品；迎來二十週年的「COMEBUY」則新推濃醇級「港式厚奶」，12/27起每杯現折10元，兩大品牌促銷皆截至2022/1/2，經典台味、異國風美味讓小資粉絲從耶誕喝到新年。

圖／COMEBUY提供
圖／COMEBUY提供

COMEBUY12月主打香港代表飲品之一的「港式厚奶」，以錫蘭紅茶為基底，嚴選荷蘭黑白乳牛的新鮮全脂淡奶互佐，還原茶濃、奶濃的道地風味。而12/27至至2022/1/2凡到店消費中杯「港式厚奶」，即享10元折扣價，用55元體驗港式飲料。

不僅如此，若加入LINE官方帳號，截至12/31亦有免費加料五選一，椰果、愛玉、蘆薈、荔枝凍、晶球任選，每組帳號限兌換乙次；12/21起至隔年1/31亦有專屬抽獎，活動期間至APP選單中登錄完整抽獎資料，即可參加「年終驚喜禮盒」抽獎，內附黑白淡奶專屬茶杯盤、鮮摘高香紅茶乙罐及COMEBUY VIP50元貴賓券乙張，限量30組。

圖／春陽茶事提供
圖／春陽茶事提供

此外，春陽茶事特別推出「SHAKE搖一搖 喝好茶」活動，12/24起至2022/1/2為止，只要至品牌LINE官方帳號抽獎，天天都能領取折扣券，每日還可參加3次。優惠包含熱銷飲品「檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、原茶系列」買一送一，還有全品項兩杯79折、全品項兩杯89折、免費加料、全品項大杯折10元等，憑券即可到店兌換好康。提醒大家優惠無法併用，外送及致電自取不適用。

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