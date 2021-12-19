台中手搖店「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」買1送1！濃抹茶拿鐵、煮濃厚奶茶包預購享優惠

手搖控新品優惠開喝！台中新興飲料品牌「Lümii（璐米）お茶専門店」最新推出喝的甜點，新品「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」即日起至12/23還享買一送一，加上茶禮盒現折100、3款奶茶包系列開放預購8折優惠，3大好康別錯過。

圖／Lümii提供

Lümii冬季打造熱飲也好味的「海鹽焦糖凍紅茶拿鐵」，以濃郁日光紅茶拿鐵為基底，加入獨家海鹽焦糖凍，滑順口感增添風味，熱喝更能品嚐拿鐵的專屬香氣，為一款特色手作特調。即日起至12/23，凡到店點購這款飲品即享同尺寸買一送一，自取或外送皆適用，外送平台不參與活動。

圖／Lümii提供

而喜愛喝茶的粉絲也可入手限定禮盒，截至12/31前購買綜合款「Lümii搖搖冷泡茶禮盒」，兩件現折100元，內含小焙金萱、兒茶素煎茶、玫瑰綠茶3款口味，被稱讚味道不澀口，而繽紛包裝作為聖誕禮物也體面。

不僅如此，品牌新推「煮濃厚奶茶包、日本濃抹茶拿鐵、日本濃焙茶拿鐵」三款口味奶茶包，以奶粉取代奶精，搭配日本進口的純抹茶、焙茶粉，讓奶茶控賴在家就能喝到療癒系飲品。為歡慶新商品上市，12/31前預購也享最低8.4折特價，官方也建議可用鮮奶沖泡，品嘗更濃醇的口感，冷泡、熱泡都適宜，鐵粉必收。

圖／Lümii提供

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