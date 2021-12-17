曲奇餅乾控必收！ 4家「鐵盒餅乾」熱搜店大盤點 好吃又好看

COOKIE886-經典原味、經典可可餅乾。 圖：德麥食品／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】國外知名的曲奇餅乾，一直深受許多甜食愛好者的喜愛，不只傾心於那入口即化的香濃滋味，還有鐵盒上討喜的Q萌小熊，讓人不遠千里也要扛幾盒回台灣！

相較從前只能趁出國把握機會囤貨，現在台灣也有許多以鐵盒餅乾而聞名的品牌，不僅講究原料且口味多樣，包裝也同樣精緻可愛值得收藏，近年更成為熱門的彌月禮盒選擇！來看看不用飛出國也能隨時吃到香濃鐵盒餅乾的熱搜店家吧！

COOKIE886 鐵盒餅乾界伴手禮寵兒

▲COOKIE886富質感的鐵盒是許多粉絲的收藏。 圖：德麥食品／提供

開業僅兩年多就成為鐵盒餅乾界的伴手禮寵兒，COOKIE886常態販售經典原味與經典可可兩種口味，其中受到許多巧克力控大推的經典可可口味以法國諾曼地發酵奶油、紐西蘭奶油製作，不添加色素與香精，濃郁醇苦的可可香氣全由高比例的西班牙黑騎士可可粉呈現。

COOKIE886經常配合節慶與特殊活動推出的紀念版鐵盒也是粉絲的收藏目標，彌月禮盒大手牽小手的圖案溫馨又可愛，吸引許多爸媽訂製送給親友做小朋友的彌月禮，準媽媽們憑手冊可以優惠價申請試吃禮盒，另有彌月小卡、特惠折數與免運等彌月方案優惠。聖誕節將近，以聖誕節設計的主題鐵盒也已開始販售！

66 Cheesecake 泰奶口味又香又濃

▲66 Cheesecake-綜合牛牛曲奇餅。 圖：德麥食品／提供

位在溪湖糖廠裡的66 Cheesecake，招牌「牛牛曲奇餅乾」原味、可可、泰奶口味均特別選用大有來頭的法國原裝進口萊思克AOP發酵奶油製作，以第一支獲法國原產區認證保護的奶油為主打，店家強調餅乾絕不添加人工香精，沒有強烈的香味卻能品嚐到天然奶油的後韻。

三款熱銷的曲奇餅乾中，泰奶口味更添加通過全國公證檢驗的正宗泰國手標牌茶葉，無農藥殘留、味道獨特，豐厚茶香與奶油結合就像在喝香濃的泰式奶茶。66 Cheesecake除鐵盒餅乾，還有嚴選北海道十勝四葉鮮乳製作，一口氣能吃到紅心芭樂、藍莓、海藻等口味的六色彩虹霜淇淋和十勝牛奶布丁、輕乳酪蛋糕等人氣商品，雖然多數商品有開放網路訂購，但手腳慢一點就得等到下個月才能買到，下次到訪彰化時不妨驅車前往一遊直接現場買回家！

H&E dessert好憶甜點 澳洲風情小曲奇餅

▲H&E dessert好憶甜點的小曲奇餅乾。 圖：德麥食品／提供

Hank與Evonne自澳洲打工度假回到台灣，將澳洲時光刻畫在一盒盒的鐵盒餅乾上，可愛的卡通袋鼠、鴨嘴獸、企鵝、大嘴鳥與無尾熊是他們在澳洲親眼看到的回憶。

除了童趣的插畫，主打從小孩到老人都可以安心食用的好憶甜點也特意將小曲奇調整成容易入口的大小，並使用可可粉、紫地瓜粉、伯爵茶粉等天然食材為餅乾上色，並選用保留原有研磨胚乳，能呈現濃郁麥香和較高的營養成分，全世界歷史最悠久、被譽為歐洲最富盛名麵粉世家的法國莫比麵粉，以及法國發酵奶油、日本上白糖等進口食材製作，搭配減糖配方與減脂配方，力求做出最健康好吃的曲奇餅乾。H&E dessert好憶甜點也有提供享含運優惠折數的彌月方案，達一定盒數還可免費製作客製小卡。

森凝MORI 造型餅乾客製化

▲森凝MORI的鐵盒餅乾。 圖：德麥食品／提供

今年才開幕就成為人氣店家，店裡佈置著大量植栽的森林風咖啡廳－森凝MORI，除了提供咖啡簡餐外最吸引人的就是店裡主打，以北海道十勝地區直送來台特選生乳製作的四葉乳品系列甜點，以四葉乳脂起士製作的森凝乳酪蛋糕、大量生乳與奶霜製作的四葉生乳捲、生乳布丁，都是該店沒有預訂可能就撲空吃不到的熱門甜點。

森凝MORI還有品項非常豐富的鐵盒餅乾，不只有擠花造型的曲奇，還有沙布列、雪球、布列塔尼酥餅等多樣選擇，在鐵盒中整齊排列十分療癒，且同樣使用四葉乳品及法國頂級草飼發酵奶油、日本鑽石麵粉，日本上白糖等進口嚴選食材製作，餅乾造型還可以依預算討論客製，不少人訂購做為寶寶獨一無二的彌月禮盒。店家現舉辦活動，出示寶寶手冊可享小提盒試吃禮盒半價優惠，訂購達活動盒數還會贈送彌月小卡。

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