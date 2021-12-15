全家「仙女紅茶x極鬆餅」神級組合！4大最新好評甜食，橙香巧克力霜淇淋、芋見圓圓醇奶快跟上

甜點控快跟上！全家便利商店每季不定時推出的甜品、私品茶及霜淇淋都是粉絲關注焦點，今天為大家精選4大口碑佳的新品，包含仙女紅茶口味的「極鬆餅」、濃郁級「橙香巧克力霜淇淋」、芋頭牛奶尬三色地瓜圓的「芋見圓圓醇奶」及海底撈「花椒奶茶雪糕」，每款蒐集起來不怕雷。

全家「極鬆餅x仙女紅茶」

圖／IG@jyun791004授權

全家「極鬆餅」因雲朵版鬆軟的餅皮成為神級下午茶，此次特別聯手人氣私品茶打造「仙女奶茶鬆餅」、「仙女紅茶鬆餅皮」，餅皮採用仙女紅茶粉及黑糖打造而成，內餡則以仙女紅茶製成奶霜拌入紅茶醬，不甜膩的風味有望成為最新斷貨聖品。

「仙女紅茶鬆餅皮」售價30元、「仙女奶茶鬆餅」35元，即日起搭配大杯仙女紅茶，還可享49元優惠組合價，仙女仙子們別錯過。

全家「芋見圓圓醇奶」

圖／全家便利商店提供

而廣大的芋頭控也傳來了好消息，全家嚴選在地大甲與甲仙芋頭，混入斯里蘭卡椰漿與熱牛奶，打造超療癒芋泥牛奶「芋見圓圓醇奶」，每杯還吃得到台57黃地瓜、台66橘地瓜、台73紫地瓜製成的三色地瓜圓，濃醇級風味及豐富口感超欠喝。「芋見圓圓醇奶」原價65元，12/15至12/28會員獨享55元特價。

全家x畬室「橙香巧克力霜淇淋」

圖／編輯葉穎樂攝、IG@jyun791004授權

號稱「被超商耽誤的霜淇淋店」這次也沒有讓人失望，首度攜手台灣巧克力品牌「畬室」推出聯名口味「橙香巧克力霜淇淋」，嚴選比利時巧克力微苦滋味加上柑橘風味十分濃郁，黑色餅皮更顯奢華，打卡隨拍隨美。

值得一提的是，凡至供應胖胖霜淇淋的限定門市，還可吃到雙色系的米其林寶寶造型冰淇淋，讓即有的高級感增添可愛元素，新品截至12/20可用45元嘗鮮價入手，原價49元。

全家x海底撈「花椒奶茶雪糕」

圖／全家便利商店提供

麻辣鍋愛好者注意！全家最新與海底撈合作，以椒麻火鍋湯底混搭阿薩姆奶茶，獨家推出「花椒奶茶雪糕」，特色組合被稱讚意外順口，奶香與茶味交織之餘，還帶有微麻尾韻，夾心乳酪內餡更是提升整體味道，每支售價49元。

延伸閱讀：

．史上最高CP值！269元起開吃桃園火鍋＋自助吧吃到飽 近30種蔬食、副餐無限供應

．超高CP值「去骨鴨腿飯」只要90元！台南鳳姐鴨肉飯 限量美食未開門就大排長龍