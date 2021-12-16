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預言明年疫苗會銷毀一堆 李秉穎：寧可如此也不讓有需要者打不到

聖誕甜在心！ 4家「精選烘焙糕點」超吸引 繽紛饗宴目光無法抗拒

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是聖誕佳節，琳瑯滿目的繽紛糕點，讓人心花怒放，今年您想為自己與家人、朋友、情人共享什麼口味的美味糕點呢？一起用精選烘焙糕點，為2021創造美好回憶吧！

恬趣耶誕_三款主打聖誕蛋糕。　圖：三澧企業股份有限公司／提供
恬趣耶誕_三款主打聖誕蛋糕。　圖：三澧企業股份有限公司／提供

三澧企業 精選3款超人氣蛋糕 50天狂銷四千個

迎接璀璨耶誕，三澧企業以集團形式推出耶誕限定甜點，於旗下各餐飲品牌門市預購中！2021年聖誕蛋糕，特別集結歷年人氣NO.1的三款蛋糕，每款990元/7吋，包含妝點手工鮮做果醬的「香榭藍莓起司」，蛋糕頂層則淋上手工熬煮的天然果醬，包含藍莓、覆盆子兩種風味，濃郁起司伴隨陣陣酸甜，彼此呼應的迷人香氣，直湧心頭的甜蜜滋味。

創意演繹聖多諾黑泡芙塔的「栗子奶油泡芙塔」，以法式甜品的繁複工藝，結合日式職人的細膩考究，打造三澧獨特的雋永風味，塔皮以繁複手法重複壓皮、靜置步驟，並層層疊加融入馬達加斯加香草籽的奶油，與香氣馥郁的日本糖漬栗子，每一顆泡芙中更灌滿栗子餡，打造滿足口感，；BELLINI招牌甜點「香草慕斯蘋果塔」，禮聘留法日本糕點名師『加藤正人』來台指導研發而成，綿密的香草蛋塔醬包裹著富士蘋果泥，一直穩坐甜點銷售冠軍！

▲栗子奶油泡芙塔。　圖：三澧企業股份有限公司／提供
▲栗子奶油泡芙塔。　圖：三澧企業股份有限公司／提供

Auntie Anne’s x Aldia 比利時高級訂製果醬新上市

不用出國，就能享用新鮮烘焙的美式下午茶！Auntie Anne’s（安緹安蝴蝶餅）自2020年11月進駐台北信義區後廣受歡迎，現烤香氣十足外酥內軟Q的蝴蝶餅搭配沾醬的道地美式吃法也廣受粉絲喜愛，而聖誕節慶將近，Auntie Anne’s也和知名果醬公司Aldia（愛迪亞）合作，於12/1推出五款全新的比利時原裝進口水果果醬，有草莓果醬、黑櫻桃果醬、綜合莓果果醬，杏桃果醬和藍莓果醬，鮮美欲滴的果醬搭配上蝴蝶餅，不僅提升了蝴蝶餅的口感和風味，精緻可愛的包裝超有聖誕氣氛，適合拍照打卡分享，一個還只要25元！簡直是無人能敵的午茶首選。

▲不用出國就能享用新鮮烘焙的美式下午茶Auntie Anne’s。　圖：Auntie Anne’s蝴蝶餅／提供
▲不用出國就能享用新鮮烘焙的美式下午茶Auntie Anne’s。　圖：Auntie Anne’s蝴蝶餅／提供

同慶聖誕節，Auntie Anne’s台北旗艦門市不僅店面大幅裝潢，營造聖誕氣氛，還和站前門市一同推出聖誕活動，12/24至12/26，購買任一套餐即送隨機比利時進口果醬一個，新竹巨城門市也跟著百貨週年慶推出同慶活動，12/14至1/5，購買任一套餐即送隨機比利時進口果醬一個（數量有限送完為止）

▲聖誕活動期間至Auntie Anne's購買套餐即送隨機比利時進口Aldia果醬一個。　圖：Auntie Anne’s蝴蝶餅／提供
▲聖誕活動期間至Auntie Anne's購買套餐即送隨機比利時進口Aldia果醬一個。　圖：Auntie Anne’s蝴蝶餅／提供

日月千禧喜迎聖誕 造型甜點別出心裁

每一年最期待的聖誕佳節即將來臨，2021台中日月千禧酒店推出一系列精采的聖誕活動，除了有頂級歐陸饗宴套餐，還推出造型精巧可愛的甜點，讓節日氣氛升溫。1樓旅覓酒吧12/01～12/31則獻出聖誕下午茶組，組合中共有四款融入聖誕元素的甜點，其中「麋鹿馬卡龍」替巧克力口味馬卡龍妝點上鹿角、耳朵以及紅鼻子，內餡則結合覆盆子餡以及新鮮草莓，酸甜可口外散發莓果果香。

「聖誕樹」樹底是香甜帶微酸的檸檬塔，樹葉則由抹茶慕斯、抹茶乳酪呈現，尤其配搭上純手工熬製的熱帶水果餡，讓濃郁的抹茶多了甜蜜的香氣；「拐杖塔」完美結合酥鬆塔皮及德式布丁，塔上多彩繽紛的季節鮮果、巧克力拐杖，格外吸引目光；「雪花餅乾」以杏仁餅乾搭配芭樂內餡，風味新奇獨特，裝飾上白雪花巧克力片，更添節日氣氛，搭配上飲品一杯，每組NT$399+10%，且加價NT$30飲品還可升級為酒精類咖啡、奶茶或華剛君臨、傳頌系列茶品，一次購買兩組可享85折優惠。

▲聖誕下午茶組一次購買兩組享85折。　圖：台中日月千禧酒店／提供
▲聖誕下午茶組一次購買兩組享85折。　圖：台中日月千禧酒店／提供

涵碧樓聖誕麵包禮盒  限量開賣

聖誕佳節到來，一起敲響幸福鐘聲，為親愛的家人、朋友獻上暖心好禮！涵碧樓推出限量聖誕麵包禮盒，有「乳酪糖霜肉桂捲＆焦糖胡桃肉桂捲」，肉桂迷人餘韻在口中蔓延好似冬日暖陽；「原味鹹蛋黃生乳包&紅茶鳳梨生乳包」，奶霜綿密香氣化開，襯托著在地豐富滋味；「手作足球麵包」以法國西點主廚親傳配方，帶來極致味覺感動，款款美味給您滿滿暖心聖誕佳節氛圍！販售期間自即日起至2021/12/31止。涵碧聖誕麵包禮盒，4款口味（原味鹹蛋黃生乳包、紅茶鳳梨生乳包、乳酪糖霜肉桂捲、焦糖胡桃肉桂捲）單入組，NT$ 580/盒；4款口味二入組，NT$ 1,000/組（運費另計）。

▲限量聖誕麵包禮盒，肉桂捲、生乳包、足球麵包一次享受。　圖：涵碧樓酒店集團／提供
▲限量聖誕麵包禮盒，肉桂捲、生乳包、足球麵包一次享受。　圖：涵碧樓酒店集團／提供

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果醬 甜點 蛋糕

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