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麻古茶坊「買一送一」連3天開喝！超Q聖誕限定杯身配鮮果茶優惠必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊粉絲筆記！品牌即將快閃推出2021最後一波買一送一優惠，12/16起至12/18凡至全台門市購買一杯「翡翠柳橙」，即可獲贈一杯熱銷款「高山金萱茶」，而配合耶誕月，每款飲料的杯身也化作雪人圖樣的超萌限定杯，可愛指數升級打卡更好拍。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊此次以金黃色澤的手搖為主角，推出專屬杯裝買一杯送一杯，12/16至12/18，凡到店購買「翡翠柳橙」，連3天享買一送一，免費喝「高山金萱茶」，電話自取及外送不參與此活動，優惠不得合併使用。其中「翡翠柳橙」嚴選產地直送的新鮮柳橙，強調手工方式現點、現切、現榨，保留了果皮天然清香與果實的鮮甜，融合翡翠綠茶茶湯，在淡淡薰花茶香加持下視味覺都營造出冬季暖陽氛圍，而附送的「高山金萱茶」則採用高質量的優質原葉茶，打造甘醇不苦澀的茶湯，在提前的聖誕大餐飯後來杯清爽又解膩。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

翡翠柳橙中、南部售價60元，北部70，高山金萱茶每杯30元。值得一提的是，截至12/25凡到店購買飲品，都能拿到可愛版麻古杯身，正好品牌標誌代表色與耶誕經典紅白色系一致，加上童趣的雪人亦讓人喝飲料心情好，趁著優惠期間入手更療癒。

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