快訊

7+7恐成破口？柯文哲稱「北市有案例」 中央還沒公布

揭蔡政府標案弊端 聯合報獲吳舜文新聞獎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海底撈「花椒奶茶雪糕」全家買得到！麻辣鍋尬奶茶，鮮奶油起司夾心鹹香好味

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@frozenfrozen210506授權
圖／IG@frozenfrozen210506授權

火鍋再來份冰淇淋是許多人用餐標準搭配，但當麻辣鍋口味直接與奶茶融為一體、成為一款新型雪糕你敢吃嗎？連鎖品牌海底撈以經典椒麻火鍋湯底混搭奶茶推出「花椒奶茶雪糕」，即日起於全家便利商店開賣，獨特組合讓已嘗鮮的網友表示意外順口、並不違和，且內層的起司夾心也十分美味，有興趣的鍋控快衝附近全家親自體驗！

圖／IG@hungry._.522授權
圖／IG@hungry._.522授權
圖／IG@frozenfrozen210506授權
圖／IG@frozenfrozen210506授權

海底撈「花椒奶茶雪糕」於全家販售，以三款茶葉搭配乳製品調配成奶茶雪糕，外層能感受甘醇茶香，內餡則是鮮奶油乳酪，鹹香提味吃起來超上癮。而網友開箱後也呈好評，分享吃完後花椒特有香氣才會滿滿湧現，極微麻的口感與茶香意外搭，吃起來也有點像印度香料奶茶，整體亦十分順口。

新品每支售價49元，即日起於全家上市，近期不妨到門市冰櫃碰碰運氣，挑戰這款最新飯後甜點。

圖／IG@frozenfrozen210506授權
圖／IG@frozenfrozen210506授權

延伸閱讀：

10元粉圓冰、仙草冰！高雄超佛銅板價甜品，加顆布丁才懂吃

2大火鍋新型店「自助吧吃到飽」268起！這一小鍋買1送1優惠、這一鍋進駐新竹

奶茶 冰品 冰淇淋 超商 火鍋

相關新聞

PAUL聖誕季顏值超高！「草莓聖誕北鼻、巧克魔法樹幹蛋糕」領軍8款法式甜點上市

來自法國的百年烘焙品牌「PAUL」主打各式法式道地麵包、甜蜜下午茶，配合聖誕月祭出「2021聖誕季」限定甜點，從象徵好運傳統的「巧克魔法樹幹蛋糕」、超萌造型「聖誕北鼻」乃至法國直送的國王派，一共8款豐

錢都涮涮鍋x珍煮丹「泰式奶茶麻吉燒」限時免費吃到飽！爆漿奶茶餡一咬驚艷

在錢都火鍋能吃珍煮丹！錢都餐飲旗下2大火鍋品牌最新跨界攜手職人飲料品牌「珍煮丹」打造「泰式奶茶麻吉燒」，讓粉絲在冬天吃火鍋也能品嘗獨家甜點，更能超前部署冬至。聯名新品12/15起至12/26快閃登場，

海底撈「花椒奶茶雪糕」全家買得到！麻辣鍋尬奶茶，鮮奶油起司夾心鹹香好味

吃火鍋再來份冰淇淋是許多人用餐標準搭配，但當麻辣鍋口味直接與奶茶融為一體、成為一款新型雪糕你敢吃嗎？連鎖品牌海底撈以經典椒麻火鍋湯底混搭奶茶推出「花椒奶茶雪糕」，即日起於全家便利商店開賣，獨特組合讓已

麻古茶坊「買一送一」連3天開喝！超Q聖誕限定杯身配鮮果茶優惠必收

麻古茶坊粉絲筆記！品牌即將快閃推出2021最後一波買一送一優惠，12/16起至12/18凡至全台門市購買一杯「翡翠柳橙」，即可獲贈一杯熱銷款「高山金萱茶」，而配合耶誕月，每款飲料的杯身也化作雪人圖樣的

貝果鋪滿7顆草莓！3間「草莓甜點」懶人包　錯過等明年

冬天正是「草莓」的季節！「好丘」今年冬天以本土草莓為主角，推出2款冬季限定的厚醬貝果；「夢卡朵」則是限時推出「草莓生乳香...

日本奈良頂級古都華草莓打造必吃夢幻甜點！「時飴」療癒草莓季限量新品、經典草莓千層蛋糕回歸

時飴的草莓季﻿終於來了！今年首度一次推出三款各有特色的草莓蛋糕，包括新品「和三盆古都華草莓千層蛋糕」、經典「冬季草莓千層蛋糕」以及日本第五種起司蛋糕「草莓夾心起士蛋糕」，光用外觀就能瞬間療癒你的心！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。