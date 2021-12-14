海底撈「花椒奶茶雪糕」全家買得到！麻辣鍋尬奶茶，鮮奶油起司夾心鹹香好味

吃火鍋再來份冰淇淋是許多人用餐標準搭配，但當麻辣鍋口味直接與奶茶融為一體、成為一款新型雪糕你敢吃嗎？連鎖品牌海底撈以經典椒麻火鍋湯底混搭奶茶推出「花椒奶茶雪糕」，即日起於全家便利商店開賣，獨特組合讓已嘗鮮的網友表示意外順口、並不違和，且內層的起司夾心也十分美味，有興趣的鍋控快衝附近全家親自體驗！

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海底撈「花椒奶茶雪糕」於全家販售，以三款茶葉搭配乳製品調配成奶茶雪糕，外層能感受甘醇茶香，內餡則是鮮奶油乳酪，鹹香提味吃起來超上癮。而網友開箱後也呈好評，分享吃完後花椒特有香氣才會滿滿湧現，極微麻的口感與茶香意外搭，吃起來也有點像印度香料奶茶，整體亦十分順口。

新品每支售價49元，即日起於全家上市，近期不妨到門市冰櫃碰碰運氣，挑戰這款最新飯後甜點。

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