錢都涮涮鍋x珍煮丹「泰式奶茶麻吉燒」限時免費吃到飽！爆漿奶茶餡一咬驚艷

在錢都火鍋能吃珍煮丹！錢都餐飲旗下2大火鍋品牌最新跨界攜手職人飲料品牌「珍煮丹」打造「泰式奶茶麻吉燒」，讓粉絲在冬天吃火鍋也能品嘗獨家甜點，更能超前部署冬至。聯名新品12/15起至12/26快閃登場，於「錢都日式涮涮鍋」開鍋即隨菜盤附上，而錢都餐飲另一吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」也配合泰國美食節檔期同步供應，自由任取，火鍋控、奶茶迷、手搖愛好者要把握。

餐點示意圖。圖／錢都涮涮鍋提供 圖／錢都餐飲提供

親民價老字號火鍋品牌「錢都日式涮涮鍋」與手搖飲珍煮丹合作，共同研發冬季火鍋絕配「泰式奶茶麻吉燒」，以珍煮丹暢銷款「泰泰鮮奶茶」為靈感，改良原泰式奶茶基底加入煉乳調和，一咬就能感受爆漿的奶茶內餡，為喜愛麻吉燒的人更新排行榜。聯名麻吉燒12/15起正式上市，截至12/26活動期間到店只要開鍋，即會供應於菜盤上，等於免費品嘗新品。若提早供應完畢，則按實際供應狀況調整下架日期。

圖／錢都餐飲提供

若想吃得更過癮，位於板橋的「吉哆火鍋百匯」也會同步於自助區上架，無限供應吃到飽，讓正在進行中的泰國美食節檔期品項再升級，截至2022/1/31都能吃得到。

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