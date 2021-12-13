10元粉圓冰、仙草冰！高雄超佛銅板價甜品，加顆布丁才懂吃

羨慕高雄人能天天吃！當地有一家超平價冰店「黃家粉圓」，最低10元即可吃到一碗沁涼粉圓冰及仙草冰，雖為超低銅板價但份量不手軟，若加顆古早味布丁更是視覺、美味大升級，到高雄旅遊絕對別錯過！

圖／IG@money9992授權

「黃家粉圓」原位於三鳳宮旁，搬遷至現址前金區河南二路後人氣不減，最受歡迎的品項價格也不變，像是招牌粉圓冰、仙草冰只要10元，讓粉絲直呼佛心價，彈牙的粉圓帶有淡淡黑糖香，伴著碎冰與糖水一起吸入超療癒。若想升級風味及美觀，加點一顆布丁準沒錯，綿密滑順的布丁備受好評，甜品控必吃。

圖／IG@money9992授權

值得一提的是，現場提供點餐機，人潮多時自助更方便、取餐更快速，而店內的15元豆花、30元八寶綜合冰亦是經典又經濟實惠的選項，近期造訪高雄快將此店納入口袋名單吧！

黃家粉圓

地點：高雄市前金區河南二路131號營業時間：10:30~23:00

圖／IG@money9992授權

延伸閱讀：

．超高CP值「去骨鴨腿飯」只要90元！台南鳳姐鴨肉飯 限量美食未開門就大排長龍

．超猛「桃園炒飯」近30種口味任選！限量烤鴨炒飯必點，還有飲料＋白飯免費吃到飽