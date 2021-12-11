2022年節禮盒超前部署！「小茶栽堂」早鳥優惠最高7折　手作穀意茶食好涮嘴

2021將隨著聖誕、跨年度過年末尾聲，為迎接新春，主打台灣好茶「小茶栽堂」超前部署2022年春節禮盒，全新「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」以得獎的茶品「黑茶」或「黃梔烏龍茶」搭配手作法式點心，送禮自用兩相宜，截至2022/1/3訂購亦享早鳥優惠，最高7折快筆記。

「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」。圖／小茶栽堂提供

「小茶栽堂」強調100%選自台灣自然栽培茶葉，以「福虎生豐」為主題，珊瑚紅色的禮盒以燙金福虎腰封點綴，展現應景的喜氣及高貴。此回禮盒主推「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」，內容有小茶栽堂 MondeSelection金獎獨家「黑茶」，亦可挑選獲獎經典茶品「黃梔烏龍茶」，搭配的法式點心則有澳洲燕麥片與加州葡萄乾製成的「燕麥餅乾」、健康系「杏仁脆餅」及透過台灣桂圓結合土鳳梨餡打造的「小不列顛酥」，另有馬卡龍牛軋糖及限量焦糖堅果塔。

新春點心。圖／小茶栽堂提供

此外，不同包裝的「金采禮盒」、「鳳鳴朝陽禮盒」特惠組；熱銷款「珍愛禮盒」、「小團圓禮盒」、「紅茶土鳳梨酥禮盒」等新春禮盒皆已同步販售，基本500元可入手，而2022/1/3前大宗訂購另享專屬早鳥優惠，最高享7折，再贈新春小卡，詳情請洽官方。

「小團圓禮盒」。／小茶栽堂提供

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