快訊

我增3例Omicron境外個案 香港：考慮收緊登機、檢測要求

中研院女助理染疫…北市篩檢車兩天採檢 689人結果出爐

2022年節禮盒超前部署！「小茶栽堂」早鳥優惠最高7折　手作穀意茶食好涮嘴

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小茶栽堂提供
圖／小茶栽堂提供

2021將隨著聖誕、跨年度過年末尾聲，為迎接新春，主打台灣好茶「小茶栽堂」超前部署2022年春節禮盒，全新「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」以得獎的茶品「黑茶」或「黃梔烏龍茶」搭配手作法式點心，送禮自用兩相宜，截至2022/1/3訂購亦享早鳥優惠，最高7折快筆記。

「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」。圖／小茶栽堂提供
「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」。圖／小茶栽堂提供

「小茶栽堂」強調100%選自台灣自然栽培茶葉，以「福虎生豐」為主題，珊瑚紅色的禮盒以燙金福虎腰封點綴，展現應景的喜氣及高貴。此回禮盒主推「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」，內容有小茶栽堂 MondeSelection金獎獨家「黑茶」，亦可挑選獲獎經典茶品「黃梔烏龍茶」，搭配的法式點心則有澳洲燕麥片與加州葡萄乾製成的「燕麥餅乾」、健康系「杏仁脆餅」及透過台灣桂圓結合土鳳梨餡打造的「小不列顛酥」，另有馬卡龍牛軋糖及限量焦糖堅果塔。

新春點心。圖／小茶栽堂提供
新春點心。圖／小茶栽堂提供

此外，不同包裝的「金采禮盒」、「鳳鳴朝陽禮盒」特惠組；熱銷款「珍愛禮盒」、「小團圓禮盒」、「紅茶土鳳梨酥禮盒」等新春禮盒皆已同步販售，基本500元可入手，而2022/1/3前大宗訂購另享專屬早鳥優惠，最高享7折，再贈新春小卡，詳情請洽官方。

「小團圓禮盒」。／小茶栽堂提供
「小團圓禮盒」。／小茶栽堂提供

延伸閱讀：

12月暖心上市！ 清心福全「耶誕套組」超療癒+冬季限定「薑薑奶茶」奶茶控必追

健司x辻利「抹茶芝麻燒麻糬」全聯開賣！爆漿流心＋全素好評欠吃

相關新聞

2022年節禮盒超前部署！「小茶栽堂」早鳥優惠最高7折　手作穀意茶食好涮嘴

2021將隨著聖誕、跨年度過年末尾聲，為迎接新春，主打台灣好茶「小茶栽堂」超前部署2022年春節禮盒，全新「小茶紅禮盒」、「紅香禮盒」以得獎的茶品「黑茶」或「黃梔烏龍茶」搭配手作法式點心，送禮自用兩相

0.1公分可麗餅好想咬一口！發現茶 X 查理布朗打造新品牌「更kńg」

網路超紅茶飲電商品牌「Teascovery發現茶」創辦人陳翊榮，攜手人氣十足的「查理布朗烘焙」創辦人侯景中，從經典法式午...

12月暖心上市！ 清心福全「耶誕套組」超療癒+冬季限定「薑薑奶茶」奶茶控必追

迎來充滿祝福的12月，知名手搖飲連鎖品牌「清心福全」慶祝立足市場34年，首次推出聖誕周邊回饋粉絲，9款聖誕外包裝杯款亮麗登場，還推出冬季限定「薑薑奶茶、珍珠絲滑奶茶、太妃鴛鴦鮮奶茶」，同場加映「指定飲

nena Sweets Shop創意美式甜點推薦！多款手作餅乾、冰淇淋、杯子蛋糕療癒甜食控

美式風格甜點﻿店nena Sweets Shop於2021年年末帶來最驚喜的甜蜜氛圍！延續美式料理手法融合台灣在地食材的精神，推出眾多療癒身心的創意美式甜點﻿，舉凡手作餅乾、冰淇淋、杯子蛋糕等應有盡有！

天氣冷更要吃霜淇淋！IKEA限定4款冰品僅限1家店能品嘗，根本手刀去搶啦

雖然氣溫一直降，但抵擋不了大家吃冰的心情，IKEA特別在「新莊店」的美食小站，推出全新霜淇淋專區，共有4款期間限定霜淇淋，根本讓大家陷入選擇障礙，各有所好，還能有10種配料可以自由加購，能打造出屬於自己的霜淇淋口味。

85℃夢幻饗宴！ Kitty & Melody聯名蛋糕甜蜜上市 聖誕切片蛋糕第2件8折優惠

12月份的夢幻甜點饗宴就讓85℃陪著大家一起度過！ 85℃與三麗鷗第六年合作，推出四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕，再搭配可愛專屬蛋糕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。