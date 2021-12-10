12月暖心上市！ 清心福全「耶誕套組」超療癒+冬季限定「薑薑奶茶」奶茶控必追
迎來充滿祝福的12月，知名手搖飲連鎖品牌「清心福全」慶祝立足市場34年，首次推出聖誕周邊回饋粉絲，9款聖誕外包裝杯款亮麗登場，還推出冬季限定「薑薑奶茶、珍珠絲滑奶茶、太妃鴛鴦鮮奶茶」，同場加映「指定飲品大杯折五元」，奶茶控手刀追起來。
清心福全首度推出可愛程度爆表的9款特色杯品，統統披上了聖誕新衣，包含麋鹿、薑餅人、雪人等吸睛造型，另外，還加碼推出聖誕加價購「限定音樂盒套組」，包含了刺繡飲料提袋、恰好瓶、彩蛋小卡以及本次活動最大亮點「幸福音樂盒」，分別提供了「幸福」、「平安」兩種款式及音樂旋律做選擇，透明心型音樂盒流淌出經典聖誕曲目，為聖誕節慶氛圍加分。
為迎接冬日推出「奶茶季」限定飲品，「薑薑奶茶」醇正濃厚的薑母與黑糖滋味調和適中、潤澤滋養，是女孩兒冬季首選暖身袪寒聖品，同步推「珍珠絲滑奶茶、太妃鴛鴦鮮奶茶」，搶攻奶茶控必喝清單。隱藏單品「太妃鴛鴦鮮奶茶」，是這回清心降價單品，以錫蘭紅茶為基底，加入香醇的義美或瑞穗鮮乳，入口即能感受太妃糖風味奶香與咖啡香氣。
「清心福全」指定飲品大杯折五元，品項包含珍珠芝麻紅茶拿鐵、頂級可可拿鐵、烏龍奶茶、太妃鴛鴦奶茶，自12月10日起，到店購買大杯飲品加價399元，即可獲得一組限定音樂盒套組。
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