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85℃夢幻饗宴！ Kitty & Melody聯名蛋糕甜蜜上市 聖誕切片蛋糕第2件8折優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕。圖／85℃提供
四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕。圖／85℃提供

12月份的夢幻甜點饗宴就讓85℃陪著大家一起度過！ 85℃與三麗鷗第六年合作，推出四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕，再搭配可愛專屬蛋糕盒，從蛋糕到外盒全都超級夢幻；蛋糕控必得把握自即日起至12/25止，85℃推出聖誕主題切片蛋糕第二件8折，全台限量販售。

7吋和6吋Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕。圖／85℃提供
7吋和6吋Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕。圖／85℃提供

喜愛Hello Kitty和My Melody的粉絲們，12/9起可到全台85℃門市訂購甜蜜夢幻樂園主題蛋糕，共四款。有新鮮草莓，以及粉色冰淇淋和氣球造型巧克力裝飾「Hello Kitty甜蜜草莓樂園」、有可愛甜甜圈造型巧克力與香軟Q彈的愛心棉花糖「My Melody夢幻旋轉木馬 」、以粉紅巧克力碎屑搭配軟Q的棉花糖花捲，加上造型棒棒糖巧克力「Hello Kitty甜蜜糖果 」、用白巧克力碎屑搭配冰淇淋造型巧克力，與香軟Q甜愛心棉花糖「My Melody夢幻冰淇淋」。

兩款杯裝小蛋糕。圖／85℃提供
兩款杯裝小蛋糕。圖／85℃提供

最特別的是蛋糕盒也精心設計了四款，7吋和6吋蛋糕盒內的墊高板，還可以DIY做成相框擺飾，可以立在櫃子桌面，也可以掛在牆壁上，另兩款小蛋糕盒，有Kitty & Melody的可愛萌大頭圖，全台數量有限售完為止。

四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕。圖／85℃提供
四款Hello Kitty和My Melody聯名蛋糕，有7吋和6吋整膜公仔蛋糕，和兩款杯裝小蛋糕。圖／85℃提供

85℃預估今年聖誕檔期可望銷售20萬個蛋糕，推出的四款聖誕主題造型切片蛋糕，有迷你乳酪、粉色聖誕、萌萌小雪人、金沙麋鹿，單片價格在62元至65元之間。自即日起至12/25，只要買這四款主題造型切片蛋糕，任選兩款，可享第2個8折優惠，每一款造型繽紛可愛，讓人忍不住一口接一口。

85℃推出聖誕主題蛋糕，要讓消費者享受偽出國的舌尖之旅。記者宋健生/攝影
85℃推出聖誕主題蛋糕，要讓消費者享受偽出國的舌尖之旅。記者宋健生/攝影

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