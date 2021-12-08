買1送1只有今天！ CoCo草莓季強勢回歸 指定「莓果派對」 第二杯0元

飲料控+草莓控看過來，CoCo手搖杯買一送一開喝了！人氣手搖飲品牌「CoCo都可」宣布草莓季「莓果系列」強勢回歸，今年一次推出4款草莓飲品，無論是喜歡清爽、濃郁滋味或注重視覺美感的通通一次滿足，更推出今（8）日加入LINE點餐限定「第二杯0元」優惠，草莓控嗨翻絕對要喝爆。

圖／CoCo都可提供

CoCo「莓果系列」今年一共有4款限定飲品等喝，首推這杯超夢幻「星空莓莓」，是許多人IG必拍的草莓手搖杯之一，使用草莓加蔓越莓手工熬煮成莓果醬，並且搭配白桃莓果冰沙、莓果粒及波波晶球增添口感，最上層再蓋上鹹香的芝士奶蓋，打造像是星空般的視覺效果，再來是人氣款「莓果派對」，以四季春青茶作為基底，加入手工熬煮莓果、檸檬片，口感較為清爽；另外還有奶香味較重的「莓果戀人」以及主打鹹香濃郁奶蓋的「雲朵莓莓」，即日起於全台門市陸續上市。

為慶祝新品上市，CoCo今（8）日也祭出限時1天優惠，只要加入官方LINE帳號，就可享有「莓果派對」第二杯0元優惠，且同步享有杯杯折5元、滿額最高享8折的優惠，但限使用線上「都可訂」下單並提醒優惠券限當日使用。

圖／CoCo都可提供

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