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2021暖呼呼湯圓精選！包心起司燒、雙色牛奶糖小湯圓、草莓煉乳療癒必吃

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖/IG@peggy_lifetime FB@Peggy的美食小天地；圖/IG@asasdf77
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冷冷的天氣，最幸福的就是窩在被窩裡，喝一碗熱呼呼的湯圓。今年冬天有什麼必吃湯圓口味呢？除了芝麻、花生等經典口味，小編貼心幫你整理了特色湯圓大集合，在家就能輕鬆品嘗到湯圓的各種療癒滋味，快來看看哪款湯圓最能收服你的心。

包心起司燒湯圓

Open 小將和知名燒肉品牌碳佐麻里聯名推出的包心起司燒湯圓，將碳佐麻里店內經典的甜點起司地瓜燒和芋頭燒變成湯圓，目前可以到全台7-11門市預購，共有地瓜和芋頭兩種口味各六顆，內餡是滿滿的起司，和地瓜跟芋頭的味道都超搭，熱呼呼地吃還會有起司香濃的牽絲，很適合天冷的時候享用。

圖/IG@peggy_lifetime FB@Peggy的美食小天地
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森永雙色牛奶糖包餡小湯圓

繼去年的牛奶糖包餡小湯圓，森永今年又推出了紅白雙色版本，一樣用吸睛的巨大牛奶糖盒包裝，裡面是粉紅色與白色的雙色湯圓，搭配剛剛好的牛奶糖內餡，口味不會太過甜膩，小巧好入口的尺寸，帶給你療癒的幸福滋味，讓你忍不住一口接一口地享用，目前於全台的統一超商獨家販售中。

圖/IG@asasdf77
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茶湯圓

吃膩了紅豆或桂圓湯圓了嗎？那不妨試試看最近很流行的新煮法—茶湯圓，作法也很簡單，將芝麻或紅豆內餡的湯圓下鍋煮，同時泡一杯自己喜歡的茶，帶點清香的烏龍茶、綠茶最為適合，最後將煮好的湯圓直接放到熱茶中，就完成了！茶香剛好可以綜合掉湯圓的甜味，兩者的味道可是出乎奇妙地絕配。

圖/IG@chenfeichiang
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酥皮湯圓

每年冬天買湯圓都是一大包，吃了一兩次之後剩下的湯圓還有什麼其他煮法呢？除了搭配各種不同湯頭之外，還可以試試看酥皮湯圓，只要買現成的冷凍酥皮，將湯圓包進酥皮裡，沾點水將酥皮邊緣固定好，再直接放入氣炸鍋中，以180度炸10分鐘，蓬鬆又酥脆的酥皮湯圓就大功告成囉！

圖/IG@fa_pon_winny
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義美草莓煉乳湯圓

光是聽到口味就覺得超級少女的義美湯圓，外觀也是可愛的淡粉色，煮熟之後會變成更深一點的桃紅色，配上草美煉乳內餡，一整個就是青春少女的滋味。口味上草莓的味道比煉乳稍微濃一些，煉乳吃起來比較像起司的鹹味，可以綜合掉一些草美的甜。建議單純水煮就好，不用再另外加糖，如果喜歡奶味重一點的話，這款湯圓也很推薦搭配熱牛奶一起食用～

圖/IG@rainnagase
圖/IG@rainnagase

紅豆食府 鴻運四喜湯圓

若想吃的養生一點，四喜湯圓是健康的好選擇，共有四種口味，包含抹茶花生、芝麻、紅麴和原味核桃，四種顏色分別象徵四種好福氣「福、祿、喜、財」，Q彈的外皮裡包著堅果，多層次的內餡讓味覺更驚喜，很適合過年時享用，更增添喜氣洋洋的氣氛。

圖/IG@emichung73123
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鮮芋仙招牌雙圓

招牌雙圓內含四種口味，包括芋圓、地瓜圓、芋薯圓和紫薯芝麻圓，多種口味一次滿足。喜歡芝麻的你一定會愛上紫薯外皮搭配芝麻糊內餡的紫薯圓，而每顆芋圓都堅持純手工製作，由內而外都能品嘗到耐嚼又香甜的口感，濃郁又Q彈的滋味讓人無法抗拒。

圖/IG@nono_food_world
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圖/IG@lovebaobaocat_kitchen
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桂冠流沙湯圓

桂冠流沙湯圓將傳統湯圓與港式點心完美融合，濁水溪純正糯米製成的湯圓皮內，包的是港式流沙包的濃郁奶黃，一口咬下內餡便會爆漿出來，流溢出滿滿的幸福感，蛋黃和奶香鹹甜交織的滋味有夠涮嘴，讓人忍不住一顆接一顆吃得停不下來，熱量什麼的就先拋到腦後吧！

圖/IG@annie.ann54
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延伸閱讀>>【美食懶人包】冬至吃湯圓心暖暖！精選全台18家在地人激推

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