健司x辻利「抹茶芝麻燒麻糬」全聯開賣！爆漿流心＋全素好評欠吃，超前部署冬至

抹茶控冬季限定清單再度更新！來自日本的百年抹茶專賣店「辻利茶舗」每季開發不同的甜點或飲品，最新聯手健司祭出新品「抹茶芝麻燒麻糬」，頂級抹茶外皮夾滿黑芝麻醬內餡，一咬就爆漿超療癒，截至12/21還有限時特價59元，不過不少鐵粉反映這幾日衝全聯福利中心卻買不到，近期出門採購不如去各家門市逛逛碰碰運氣吧！

圖／辻利茶舗臉書專頁

全新聯名款「抹茶芝麻燒麻糬」強調獨特二次工法打造Q彈外皮，上等辻利抹茶清香口味包裹新鮮黑芝麻醬內餡，濃醇甜蜜組合讓人超滿足，配甜湯、煮火鍋都合適，還可考慮製成氣炸燒麻糬，坐享升級版懶人甜點。由於口感偏向湯圓，也讓不少人建議可作為冬至的首選，加上屬於全素甜點，讓更多人能安心食用。

圖／辻利茶舗臉書專頁

新品即日起在全台全聯福利中心門市可入手，每包8入，12/21為止享特價59元，銅板價超適合囤貨，先開箱嘗鮮再在佳節與家人好友一起共享。除了湯底除了可以選擇一般的糖水、薑汁、鮮奶等，官方也推薦搭配「健司X辻利 蒸製煎茶」的吃法，百分百日本茶葉的茶味平衡了燒麻糬甜度，整體滋味不怕甜膩。

圖／辻利茶舗臉書專頁

另外，配合聖誕節品牌也新推雪人造型「白玉雪人百匯」，抹茶霜淇淋、白玉與草莓營造絕美視覺，還有以少有的現刷抹茶與焙茶特調的「抹茶黑巧奶霜拿鐵、焙茶黑巧奶霜拿鐵」，加碼人氣「抹茶草莓冰霜卷」，系列抹茶品項讓大家年末一路爽嗑。

延伸閱讀：

．12月優惠整理！星巴克、GODIVA冰淇淋、麥當勞咖啡買1送1，還有12元奶茶

．Buffet吃到飽「千葉火鍋」壽星5折起！免費升級肥美雞佛料理