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冬天也要挖來吃！GODIVA 「杯裝冰淇淋」買一送一連4天，口味任選快揪冰友開吃

聯合新聞網 / 陳信儒
GODIVA台灣專門店祭出杯裝冰淇淋買一送一活動。 圖／GODIVA提供
GODIVA台灣專門店祭出杯裝冰淇淋買一送一活動。 圖／GODIVA提供

歷經高潮起伏的一年，2021即將進入尾聲！在最後一個月，比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA接連帶來充滿耶誕氣息的優惠驚喜，繼霜淇淋第二件半價優惠後，再舉辦限時「杯裝冰淇淋」買一送一活動，年末聚會就用GODIVA滿滿香醇滑順的巧克力冰淇淋、禮盒豐富與親友們的歡聚時光，甜蜜迎接全新美好的一年！

GODIVA台灣專門店祭出杯裝冰淇淋買一送一活動。 圖／GODIVA提供
GODIVA台灣專門店祭出杯裝冰淇淋買一送一活動。 圖／GODIVA提供

GODIVA將於12月2日起至12月5日，限時四天祭出「杯裝冰淇淋」買一送一活動，且優惠品項口味任選，如「比利時黑巧克力冰淇淋」、「黑巧克力碎草莓冰淇淋」、「香草味可可冰淇淋」、「黑巧克力碎焦糖咖啡冰淇淋」等6款經典人氣品項統統納入優惠，替冰友們的耶誕佳節提供濃醇香的奢華滋味。杯裝冰淇淋買一送一活動僅適用於GODIVA台灣專門店 （官網、機場及免稅店除外），產品數量有限，售完為止。

此外，為了慶祝品牌創立95週年，GODIVA近日於忠孝SOGO圓形廣場打造復刻快閃店，仿造比利時布魯塞爾大廣場創始店的櫥窗店面，搭配歐洲必備長椅造景，讓人一秒闖進比利時街頭。快閃門市加碼推3大活動，囊括經典巧克力霜淇淋第二件半價、打卡送GODIVA單顆巧克力以及購入秋季禮盒可免費獲得巧克力霜淇淋乙支，活動只到12/1，不妨來趟比利時偽旅行，徜徉於頂級巧克力的奢華風味。

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO圓形廣場限時8天登場。 記者／陳信儒攝
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」即日起於台北忠孝SOGO圓形廣場限時8天登場。 記者／陳信儒攝

「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」祭出巧克力霜淇淋第二件半價優惠。 記者／陳信儒攝
「GODIVA 95週年復刻經典快閃店」祭出巧克力霜淇淋第二件半價優惠。 記者／陳信儒攝

巧克力 冰淇淋 歐洲 咖啡 機場

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