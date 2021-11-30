冬天也要挖來吃！GODIVA 「杯裝冰淇淋」買一送一連4天，口味任選快揪冰友開吃

2021年推出這麼多線上好劇，你都追完了嗎？如果還沒的話，快開啟Netflix，用最標準的姿勢躺臥在沙發上，接著撕開這些罪惡零食，圓滿你週末的追劇好時光～今天ReadyGo就要帶你來看這幾款特色零食，不只包裝可愛到可以發Instagram的限時動態，就連吃起來都讓人覺得幸福感十足。

2021-11-29 10:01