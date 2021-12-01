12月優惠整理！免費星巴克、GODIVA冰淇淋＆麥當勞咖啡買1送1，還有12元奶茶

2021年不知不覺來到了尾聲，今天照慣例特別整理大家最親近的「12月限定優惠」，包含星巴克、cama、麥當勞、全家便利商店、GODIVA、翰林茶館、春芳號、春陽茶事、Mr.Wish、蔦日子、鹿角巷、Lümii，咖啡、手搖、冰品統統有，超過十家銅板價好康陪大家開啟年末日常，省荷包再準備吃一頓好的慰勞努力的自己。

麥當勞特選那堤買一送一、6大品項+1元多一件：截至12/28

圖／麥當勞官網

麥當勞日前祭出年度優惠券，飲品及冰品系列「+1元多一件」有OREO冰旋風、大杯飲料、蜂蜜紅茶及蜂蜜奶茶，早餐時段也有經典美式咖啡及經典那堤，電子優惠可使用至12/28。而外送平台foodpanda也同步祭出專屬好康，只要購買兩杯冷或熱特選那堤即享買一送一，另有蜂蜜紅茶享第二件5折，活動免輸入優惠碼，但限麥當勞指定店家使用，實際供應狀況依現場為準，每日數量有限，兌完為止。

星巴克買一送一：最晚可兌換至12/31

圖／耶誕數位體驗活動截圖

星巴克耶誕數位體驗即日起正式開放兌換，登入網頁完成指定步驟即可領取各式優惠券，包含指定品項好友分享、全品項二送一、大杯以上全品項第二杯半價、黑咖啡好友分享、商品85折優惠等好康，其中指定品項也於今（1）日公佈，包含「太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、鹹焦糖風味那堤、蜂蜜風味那堤、福吉茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、經典紅茶那堤」。

除了買一送一最受期待，今年還新增了「免費中杯飲料」，直接招待一杯免費飲品，12/1起開放兌換，兌換期間為獲券日+2，最晚可兌換至年底12/31。而外送平台foodmo即日起至12/14也獨家祭出第二杯半價，活動期間訂購「那堤」、「福吉茶那堤」或「焦糖瑪奇朵」，第二杯5折開喝。

圖／耶誕數位體驗活動截圖

更多詳細活動請參：https://udn.com/news/story/7185/5921128

cama café飲品、商品85折：12/10、12/17

圖／cama café提供

cama café年度會員日落在12/10及12/17，當天到全台門市購買商品享85折優惠，包括一系列飲品、咖啡豆、禮盒、咖啡器具皆適用，還可累積cama點數，惟餅乾、麵包、蛋糕、輕食不參與活動。提醒大家外送平台、豆留森林皆不適用。

全家咖啡買六送六：12/6一日限定

圖／全家便利商店提供

全家便利商店每月6號「好咖日」主打單品咖啡系列，活動當天早上10:00透過全家APP「隨買跨店取」，即享中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」買六送六。優惠可跨店取貨、開放寄杯且不限冰熱，會員不限購買組數。

GODIVA杯裝冰淇淋買一送一：12/2至12/5

圖／GODIVA提供

頂級巧克力品牌GODIVA近期活動不斷，繼快閃店、7-11聯名熱巧克力上市，再加碼限時4天「杯裝冰淇淋買一送一」。12/2起至12/5凡到GODIVA台灣專門店購買杯裝冰淇淋，即享兩杯冰品一杯價，口味開放任選，像是「比利時黑巧克力冰淇淋」、「黑巧克力碎草莓冰淇淋」、「黑巧克力碎焦糖咖啡冰淇淋」等都適用，但以販售門市供應為準。數量有限，售完為止，優惠無法併用。

參與活動門市有微風廣場、遠百信義A13 B2F、京站 1F、新光三越南西 B2F、SOGO復興 B3F、SOGO天母 B1F、板橋大遠百 B1F、微風南京 1F新光三越信義A8 B1F、生活形象店、新光三越站前 B2F、林口三井 1F、華泰 B2F、台茂 1F、新竹大遠百 B1F、遠東巨城 1F、台中大遠百 B2F、台中新光三越 B2F、中友百貨 B2、南紡購物中心 B1F、新光三越西門 B2、漢神百貨B2F、漢神巨蛋 B1F / 大魯閣 1F、義享天地 B2，官網、機場及免稅店除外。

翰林茶館買一送一：截至12/31

圖／翰林茶館臉書專頁

號稱世界第一杯珍珠奶茶的「翰林茶館」即日起祭出整月買一送一，憑圖片優惠券至指定門市即可兌換「熊貓鮮奶茶」買一送一，參與活動的店家為永和比漾店、板新新站店、新光A11店、微風南山店、板橋環球店、林口三井店，每日中午12點至晚間8點開放兌換。此外，至12/31凡至翰林茶館/茶棧外帶特大杯「鮮奶鐵觀音」，即享第二杯半價。

春芳號12元加購奶茶新品：12/6至12/19

圖／春芳號提供

手搖品牌「春芳號」以古典花杯吸引不少人打卡，12月帶著有「神秘國度奶茶」稱號的新品「尼爾吉爾奶茶」登場，配合聖誕節還應景推出紅綠配色「春芳號聖誕杯」，並搶先祭出雙12好康。12/6至12/19到店購買任一飲品，即可用12元加購「尼爾吉爾奶茶」，而LINE會員12月還有「桂花奶茶、桂花烏龍奶」兩杯88折專屬優惠，粉絲必收。

春陽茶事全品項8折：截至12/30

圖／春陽茶事提供

春陽茶事12月聯手外送平台foodpanda推出獨家優惠，即日起至12/30凡訂購品牌飲料，單筆消費滿200元即打8折，全品項都適用，像是咀嚼控會愛的「福滿鮮奶茶」、酸甜系「檸檬蜜烏龍」都能輕鬆開喝。

Mr.Wish草莓系列第二件7折：截至12/7

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish12月祭出草莓季，新品以零酒精「微醺草莓歐蕾」為主角，嚴選新鮮大湖草莓與牛奶冰沙，還加入蘭姆酒香果露提味，讓草莓控能品味獨特草莓奶酒香。而粉絲最愛的草莓芝芝、草莓厚奶也將同步回歸開賣。即日起至12/7凡申辦Mr.Wish APP會員卡，當月每週都可在Mr.Wish APP領取草莓系列飲品「第二杯7折」優惠券。

蔦日子冬熱飲第二杯8折：截至12/31

圖／蔦日子提供

今年於信義區新登場的品牌「蔦日子」祭出9款冬季熱飲新品，截至12/31可享第二杯8折優惠，不限同品項，但採低價者折扣，每人一次限購一組2杯。暖胃飲品有爆打生薑茶、爆打生薑鮮乳茶、浮雲可可厚乳茶、西尾抹茶鮮乳、赤崁黑糖鮮乳朵朵、北島緋紅厚乳茶、雪岩芝士厚乳茶及單茶類六水冬片與魚池初芯。

鹿角巷聖誕特飲第二杯半價：12/13-12/24

圖／鹿角巷提供

鹿角巷即日起祭出兩款視覺系聖誕特飲「雪苺耶誕夜」、「雪莓茶可可」，截至12/26全台販售。此外，桃園環球A19門市也有獨家好康，活動期間購買聖誕特飲，即贈粉紅遊樂園明信片乙張，還有機會抽中招牌鹿爸比。此外，12/13至12/24期間凡在官方社群測驗2022運勢代表色，截圖即有機會享飲品第二杯半價優惠，限平日兌換，優惠無法併用。

Lümii抹茶系列新品第二杯半價：截至12/8

圖／Lümii提供

台中文青系手搖Lümii早前祭出特濃抹茶系列新品，每杯嚴選日本進口高級純茶粉，號稱平價版星巴克抹茶拿鐵。即日起至12/8凡到店購買「出雲翠の昔抹茶鮮奶」、「極上特濃抹茶鮮奶」、「宇治手刷焙茶鮮奶」，即享同品項第二杯半價、免費加料，在地抹茶控要把握。

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