精選全台「生吐司大集合」！ 除了嵜本，網友大力激推還有這9家

在2020年日本麵包店SAKImoto Bakery 嵜本來台之後，就掀起了一波「生吐司」風潮！生吐司是一個僅用小麥、水、奶油及天然酵母製成的吐司，口感綿柔潤澤不乾澀，主打直接吃、不需要烤就非常好吃的吐司！而這一兩年從日本來的品牌、台灣本土品牌都陸續成立，每家都有各自主打的特色及優勢，這次ReadyGo就精選全台10家，除了SAKImoto Bakery 嵜本之外，還有哪些網路上討論度最高的生吐司！

SAKImoto Bakery 嵜本 高級生吐司專門店

圖/IG @thepeppermint.mermaids.

來自日本大阪的人氣生吐司「嵜本SAKImoto Bakery」，在台插旗後，引起的熱潮到現在都還是需要排隊或預約才吃得到的盛況，創辦人「嵜本將光」從愛女心切的角度出發，研發出即使有奶蛋過敏的朋友也可以安心享用生吐司，招牌「極美自然吐司」不含牛奶與雞蛋、「極生奶油牛奶吐司」則使用北海道牛奶、法國鮮奶油及蜂蜜等，再加上日本空運來台的15種手工果醬，每一口品嚐的都是最道地的美味。

台北旗艦店地址：台北市信義區基隆路一段155-1號

營業時間：10：00-20：00

和吐司 食パン專門店

圖/IG @fifisculinarylab

取名「和土司 食パン專門店」卻是一家台灣本土品牌，大地色的裝潢讓整體氛圍日系感十足，店家堅持使用品質穩定的日本鳥越麵粉，並堅持每天新鮮現做，原味吐司當中又分為以低溫發酵，以水果的甜取代糖份的和吐司、口感比和吐司更鬆軟的優吐司以及全部以鮮奶製作不加一滴水改加蜂蜜的生乳吐司，當然還有鐵觀音等特殊口味，建議想吃的旅人們提前預約以免撲空喔！

地址：台北市松山區南京東路四段133巷4弄26號

預約專線：02-25474558

營業時間：12:00-18:30

niko bakery日香

圖/IG @kcpractiseniko

圖/IG @hwaaiieatt

由富錦樹集團創辦人吳羽傑攜手烘焙職人武子靖創立的「niko bakery 日香高級吐司專門店」，主打輕柔、保濕、綿密宛如少女膚質的美肌質地的「美肌生吐司」，在食材上使用日本進口的一級麵粉、天然發酵的奶油，更不同於一般生吐司，製作過程採用直接發酵法，並加入黃金比例湯種麵團，手作鞣製，精準的控制過程讓「美肌生吐司」不是浪得虛名，而是真的能讓你一吃就開始懷念！

四維店地址：台北市大安區四維路76巷11號1樓

電話：02-27045225

營業時間：11:00-售完為止

TREES BREAD

圖/IG @matcha_favorite

來自日本鳥取的高級生吐司專賣店「TREES BREAD」在台已有多家分店，而本店低調的隱身在充滿的綠意的民生社區內，主打「猶如剛煮好的米飯般的柔軟彈牙口感」，麵包跟生吐司都是用北海道產小麥，長時間熟成發熟製成，麵包體濕潤、氣孔很大也很密集，口感宛如鬆軟的發糕般Q彈，咀嚼多次後真如「米飯」，有類似白米飯的韻味，價格也相較親民，是CP值極高的好選擇。

本店地址：台北市松山區光復北路192號

電話：02-25451915

營業時間：10:00-19:30 （賣完提早打烊）

平崎吐司 Hirasaki shokupan

圖/IG @mountainhouse245

圖/IG @mountainhouse245

平崎吐司是台灣本土創立的生土司名店，因為白色暖簾配上木質調紅磚瓦的店面頗有日本麵包老舖的味道，不論是餐廳內或外都極像在日本街上，因此開幕上就在IG上造成一陣討論。純白熱的生土司是採用日本麵粉、奶油、添加鮮奶油、蜂蜜及水製成，因此能夠保有濕潤口感，並有乳香蜜糖風味，單吃就很好吃！其中還有黑芝麻、紅玉茶香等特色口味，非常推薦旅人們來嚐鮮！

地址：台北市大安區延吉街138巷4號1樓

電話：02-27791521

營業時間：週一至週五 11:00-20:00 / 週六 9:00-20:00 / 週日公休

Ivorish 法式吐司 台中旗艦店

圖/IG @dadaxu_

Ivorish來自日本九州福岡，主打日本經典法式吐司柔軟香甜的療癒口感，以及獨家技術製作的圓形生吐司，曾被譽為日本最好吃的的法式吐司專賣店。今年6月在台中仿照福岡本店的獨棟規劃，打造全新的旗艦店，不只提供生土司外帶，還有多樣鹹食法式吐司餐盒可選擇，如綜合莓果與庫克太太口味都是熱門口味，當然也有特別推出台灣限定的七三茶堂聯名清香烏龍茶、蜜香紅茶口味，想吃的旅人們記得提前預訂以免落空哦！

地址：台中市西區精誠九街16巷8號

電話：04-23201600

營業時間：09:30-17:30

NEKO NEKO SHOKUPAN貓咪吐司

圖/IG @ereatwithyou

在IG上最紅的生吐司大概非貓咪吐司莫屬！從日本名古屋All Hearts Company於2019年末開始經營，一出來就以可愛貓主子的形狀掀起一陣風潮，而NEKO NEKO也不只是可愛，在製程中堅持不加一滴水，只用100%日本空運北海道鮮奶，並使用日本國產小麥與純百花蜂蜜，堅持原汁原味的好味道。同時也會不定時推出限定口味，各位貓奴們一起上吧！

愛天空/貓咪吐司 台北本店：台北市中正區忠孝東路二段134巷8號

預約電話：02-23219952

營業時間：8:00-20:00

一覺吐司 Ichisatori Bakery

圖/IG @su__foodie

一覺吐司是台灣首家和日本合作，引進日本技術的生吐司專賣店，嚴選日本進口高級麵粉、特級日本上白糖、德國進口的鮮奶油、紐西蘭進口無鹽奶油、西班牙進口煉乳，以及iWater能量優質好水等食材製作而成的高級生吐司，沒有添加雞蛋、蜂蜜，所以如果有過敏體質也能安心食用。除了原味外，還有特殊口味經典伯爵及抹茶拿鐵生吐司，在出發購買前可以先到官網確認哦！

台中總店地址：台中市南屯區大墩路673號

電話：04-23202666

時間：11:00-19:30

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