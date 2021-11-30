好市多新品「紅絲絨蛋糕」吃得到草莓、19元「千層甜甜圈」超欠吃！2大最新話題甜點

美式賣場好市多獨家甜食一直是會員間的話題主人公，每回新品上架都掀起高討論度，而日前最新登場的「8吋紅絲絨蛋糕」曝光後引起許多人的嘗鮮慾望，加碼11月打卡聖品「迷你綜合千層甜甜圈」，2大最夯邪惡甜點一次看。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yi-jun Xie

好市多「8吋紅絲絨蛋糕」11/29上架，屬於美國經典蛋糕口味，為台灣好市多數年來全新登場的蛋糕品項，一顆售價399元。新品主打紅絲絨蛋糕體，紅色的蛋糕體外層與夾層鋪滿特調奶油乳酪餡，上方再圍上一圈新鮮草莓點綴，外觀吸睛，有望成為新興朝聖必買。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Sally Peng

而近期還有一款新開賣的「迷你綜合千層甜甜圈」洗版各大社群，16入只要299元，平均一顆不到19元，讓不少小資螞蟻人直呼超划算。網友分享，這款偏千層酥皮口感，鬆軟美味，甜度則屬於可接受的範圍，迷你的尺寸也十分可愛。

好市多社團相關貼文亦釣出許多同好附和：「全家大人小孩都覺得不錯吃」、「超好吃！買回家後～秒殺」、「黑咖啡、無糖紅午茶好夥伴」、「小小的蠻可愛，沒想像中甜」、「我也已經做好爆甜的心理準備，結果咬下去就一般般甜，還不錯」。但也有人反映直接吃味道不佳，推薦烘烤過滋味大升級，亦有人建議冰過後再配杯熱黑咖啡，完美下午茶瞬間搞定。

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