好市多「40片派對餅乾組」限定回歸！4款口味不死甜，網讚低糖平價版SUBWAY餅乾

好市多高CP值甜點請加一！美式賣場好市多每季都有美食新品或熱銷甜食備受喜愛，而每逢感恩節、聖誕前夕登場的「派對餅乾組合盤」正式回歸，被網友稱讚味道不死甜、一吃就上癮，且40片只要299元親民價，被稱為平價及低糖版SUBWAY餅乾也不為過。

圖／黃先生授權

好市多「派對餅乾組合盤」光看外觀已十分吸睛，每盒共有4款口味，包含蔓越莓、紅絲絨巧克力、胡桃牛奶糖、草莓白巧克力，口感傾向美式餅乾的鬆軟程度。其中最重要的是，一盒40片售價299元，代表平均一片只要7塊左右，比SUBWAY特價時12片175元便宜了一半，超適合小資餅乾控入手，作為佳節聚會分食的零嘴也適宜。

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有好市多會員日前在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」推薦這款「派對餅乾組合盤」，驚喜表示意外不死甜，並自認比SUBWAY餅乾減醣35%，甜度適中，第二天整盒只剩下三分之一。貼文一出引起網友討論，曾嘗鮮過的網友反映甜度仍太高，「好市多的糖是不要錢的嗎？甜甜甜」、「我家剩很多⋯路過」、「這對我來說好像一口餅乾搭配一大湯匙的白糖或砂糖，直接又強大的甜，太硬了」，亦有人保守認為：「之前買過覺得太甜，也許改版後有比較好」。

不過品項也有支持派力挺好吃不死甜，建議配黑咖啡剛剛好，許多同好也留言：「我覺得很好吃，是可以接受的甜」、「好吃，喜歡紅色口味」、「好吃，有吃過很便宜」、「早餐、咖啡甜點。真是經典之作了」。兩派各有擁護者，實際是否媲美SUBWAY餅乾，或甜度如何就要以個人喜好斟酌評價囉！

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