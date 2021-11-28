清心福全12/1起漲價！平均調漲10%、人氣優多綠&珍奶變貴了，同步新推冬季薑母茶

手搖控眼角泛淚！受國際原物料價格與物流成本攀升影響，全台各大餐飲業者陸續宣佈調整價格，而飲料品牌「清心福全」也難抵持續積累的成本壓力，日前最新宣佈即將於12/1正式調漲部分產品價格，但也表示有經典飲品價格同步調降。

清心早前聯名哥吉拉，各式造型杯款及周邊都吸引許多鐵粉收藏。圖／編輯攝影

為了維持消費者食安品質，清心福全日前忍痛宣佈漲價，全台分店針對部分品項漲價，平均漲幅約為10%，其中明星商品「梅子綠茶」、「珍珠奶茶」、「優多綠茶」、「蜂蜜綠茶」價格也同步提高，平均漲幅約5%至8%不等。而飲料控也有小確幸，數款原料成本降低的飲品也降低了原售價，像是太妃鴛鴦奶茶就調降了7%。

官方說明，原無料成本連帶包材成本統統調漲，原盼熬過疫情能改善情況，由品牌吸收提高的成本，可惜一連串的衝擊讓店家再也撐不住，決定調整售價，以堅持提供給消費者的飲品品質。

「太妃鴛鴦奶茶」混搭錫蘭奶茶與咖啡，圖為歷年產品舊圖。圖／清心福全提供

清心最新祭出兩款薑母茶飲品。圖／清心福全提供

而配合漸漸變冷的天氣，清心福全最新祭出薑茶系列，「薑薑好茶」以薑母混搭甜蜜黑糖，超適合作為冬季暖身袪寒的滋補飲品；而「薑薑奶茶」則以醇香薑母茶混搭嚴選奶精，滑順口感讓大家舒服度過冷天。

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