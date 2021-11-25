5家手搖飲「暖心優惠」喝起來！ 春芳號瘋黑五、CoCo感恩7折、鹿角巷粉紅聖誕飲

天氣冷颼颼，還是止不住飲料控想來杯下午茶的決心！多家手搖飲料業者趁著黑五商機、歲末年終感恩之際，順勢推出暖心飲品及好康優惠，愛喝烏龍茶系列首選春芳號黑五花杯、想來杯熱呼呼暖胃飲料快看看蔦日子9款暖心新熱飲、最應景的莫過於12月耶誕系粉嫩上市的鹿角巷雪莓耶誕夜與雪莓茶可可。一口氣推薦5家手搖飲料「天冷暖心優惠」喝起來！

春芳號

喝飲料也不能錯過黑五！歡慶黑色星期五，春芳號11/26~11/28期間，點購黑色系飲品烏龍茶系列，即可免費加黑色料(黑珍珠或咖啡凍)乙份，還有機會獲得限量黑色花杯！

黑飲ｘ限量黑杯。圖／春芳號提供

蔦日子

天冷來上一杯台灣愉悅系手搖飲「蔦日子」，即日起一次推出9款新熱飲，主打每日新鮮熬煮的「爆打生薑茶」，並從即日起至12/31日推出冬熱飲第二杯8折優惠，9款熱飲可混搭，取低價杯做折扣，每人一次限購1組2杯。喜歡薑茶系列推薦可選爆打生薑茶、爆打生薑鮮乳茶，喜歡厚乳茶系列可選浮雲可可厚乳茶、西尾抹茶鮮乳、赤崁黑糖鮮乳朵朵、北島緋紅厚乳茶、雪岩芝士厚乳茶，喜歡品茗單品茶朋友可選六水冬片、魚池初芯。

主打每日新鮮熬煮的「爆打生薑茶」。圖／蔦日子提供

鹿角巷

鹿角巷為鹿迷們打造粉紅聖誕樂園，特別在耶誕節來臨前夕推出人氣草莓主題手搖聖誕特飲：「雪苺耶誕夜」、「雪莓茶可可」，於 11/25至12/26於全台門市販售，凡購買聖誕特飲即贈粉紅遊樂園明信片乙張，還有機會抽中可愛的鹿爸比乙隻，並且12/13-12/24於官方社群測驗2022運勢代表色，截圖就有機會享飲品第二杯半價優惠。同時鹿角巷還特別推出精美設計內含藍莓沖泡奶茶杯6入的「聖誕禮袋」。

雪莓耶誕夜和雪莓茶可可。圖／鹿角巷提供

鹿角巷特別推出「聖誕禮袋」，購買聖誕特飲有機會抽到可愛的鹿爸比乙隻。圖／鹿角巷提供

CoCo

眾所期盼CoCo「感恩節回饋活動，自即日起至11/28限定推出「人氣飲品7折」優惠，在這寒冷的冬天，CoCo都可訂線上點直送感謝的人，杯杯優惠7折起，讓你省荷包感謝不打折！於感恩節當天(11/25)購買「星空葡萄」獨家獲得「CoCoｘ小茶栽堂」聯名推出的「Co娃造型糖」。透過「都可訂」下單自取、外送，感恩節好康「百香雙響炮、3Q奶茶、巧克力珍珠奶茶」優惠40元，「Ener橘」系列「Ener橘果茶」優惠40元，「芋頭QQ牛奶」優惠55元，另外人氣打卡手搖「星空葡萄」則享60元優惠。

CoCo都可感恩優惠7折。圖／CoCo都可提供

Lümii（璐米）

抹茶控、奶茶控們千萬要把握！Lümii（璐米）推出新品「極上特濃抹茶鮮奶、宇治手刷焙茶鮮奶」被喝過的客人大讚為平價版星巴克抹茶拿鐵，即日起至12/8享有抹茶鮮奶第二杯半價、加料免費的超值優惠。沒辦法到台中購買也沒關係，Lümii一推出即賣爆600盒的「綜合茶包禮盒」，共有「小焙金萱、兒茶素煎茶、玫瑰綠茶」三種口味，11底前都享有買兩盒現折100元的優惠，被大推為值得不斷回購的超高CP值茶包！

「極上特濃抹茶鮮奶、宇治手刷焙茶鮮奶」。圖／Lümii提供

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