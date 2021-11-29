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吃貨特輯！ 追劇配零食才是王道 躺沙發大啖「超涮嘴零嘴」吃不停

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

2021年推出這麼多線上好劇，你都追完了嗎？如果還沒的話，快開啟Netflix，用最標準的姿勢躺臥在沙發上，接著撕開這些罪惡零食，圓滿你週末的追劇好時光～今天ReadyGo就要帶你來看這幾款特色零食，不只包裝可愛到可以發Instagram的限時動態，就連吃起來都讓人覺得幸福感十足。

＃豬飼料柑仔店－告白爆米花

外型怪可愛且香味爆棚的油漆桶爆米花怎麼可以沒吃過，這款爆米花是由「豬飼料柑仔店」強檔推出，不只商品本身萌到不行，就連實體店面都散發著既復古又俏皮的感覺。偌大的店面招牌讓人一眼就能認出，且從遠方就能看見人群紛紛因為商品可愛賣相而駐足的畫面。

圖片來源／IG@sunlightsam38
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口味分成很多種，起司、巧克力、焦糖樣樣有，嗜甜的朋友們千萬不要錯過它們家的產品。焦糖口味爆米花一放入口中便能感受到糖衣漸漸融化，咬下去的脆脆口感更讓人無法忘懷。即使追的劇踩雷了，這款爆米花的香甜滋味也有辦法讓你保持美麗心情～

圖片來源／IG@594minala
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圖片來源／IG@food.diner
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爆米花桶拿著拍照也萌度破表，推薦大家爆米花吃完後可以將桶子留下，無論是種花種草或者是當成容器放置小物都很適合又美觀。另外，讓自家孩子拿著拍照也超殺手機記憶體的呀～

圖片來源／IG@vidao3o5
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｜電話：0965 067 587

｜地址：台南市中西區友愛街283號279

＃Mag Mag 還魂梅

在泰國獲航空公司頭等艙、五星飯店選為貴賓招待零食的「Mag Mag 還魂梅」，被網友們譽為「果乾界的精品」，相信大家都對它不陌生。果肉飽滿且甜度酸度融合的恰到好處，成為近期許多人的冠軍零食～無論在超市或是便利商店都能輕易買到，包裝大小方便攜帶且價格親民，隨身攜帶或是放在家中都非常適合的一款零食。只要吃下一顆就停不下來，就連上頭的糖粉也會讓人吮指回味一番。

＃快車肉乾－特厚蜜汁肉乾、香脆肉紙

快車肉乾是大家非常熟悉的知名伴手禮，他們家的香脆肉紙也是稱霸零食屆相當久的一款零嘴，又薄又脆十分涮嘴，吃多也不會覺得乾，有著讓人一口接著一口的神奇魔力。除此之外，要跟大家介紹的還有特厚蜜汁肉乾，一口咬下蜜汁炸出，讓人瞬間徜徉在幸福之中。若想要屑屑不落地，特厚蜜汁肉乾絕對適合你用任何姿勢躺在沙發上追劇！

圖片來源／IG@food__meiko
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圖片來源／IG@food__meiko
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圖片來源／IG@deng_foodie
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【秋季限定】Mag Mag 還魂梅 X 快車肉乾

【還魂快車限定搶先吃】

11/01(一) 10:00 至 11/15(一) 10:00，凡於全台快車肉乾指定電商通路消費就送「還魂梅獨享包」乙包，滿額888再加贈「天后辣梅」乙包。

【還魂快車限定69折優惠活動】：11/15(一) 10:00 至 11/26(一) 10:00

超值天王天后69折優惠組： NO.1特厚蜜汁肉乾搭配新鮮魷魚片與天后辣梅，超值3件組，特價$396元。

超值還魂肉乾69折優惠組： 快車鎮店商品杏仁香脆肉紙、人氣蜜汁肉乾、泰式檸檬辣味肉乾、元氣條、Mag Mag 還魂梅，超值5件組，特價$489元。

【全台實體門市活動】

11/1(一) 起，凡消費滿額200元就送「還魂梅獨享包」乙包，送完為止。

＃長濱1號－糙米香酥

這款漫畫風的零食想必大家很少見到它，今天ReadyGo就要帶你來認識它。外表看起來就像傳統的爆米香，但糙香酥是不黏牙的唷。另外，它卻依然能夠跟傳統爆米香一樣，讓你一開包裝就聞到撲鼻而來的米香。這全是因為師傅堅持使用香氣、品質有保證的「長濱富麗自然農園」的糙米，以及使用獨家配方下去製作，讓顧客在撕開包裝時，也能夠做出跟包裝上相同的吃驚反應～

＃青澤－蝦餅

台東熱門美食上線中！台東老師傅將復古的滋味重現，讓你吃下去的每一口都能嚐到最經典的滋味。《青澤》最特別的是使用新鮮蝦肉，並將其製作成蝦餅。蝦餅小巧卻保有厚度，嚐起來有別於一般蝦餅，多重的層次感且入口即化。除此之外，蝦餅的大小也透過小巧思特別設計，一口一片蝦餅便是它的特色，是小編心目中的居家零食首選！

延伸閱讀>>美食｜台南旅遊必買伴手禮TOP10 素食者也可 鹹甜零食帶著走

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