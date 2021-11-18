冬天也要喝冰的！芋圓飲店員神隊友助攻 網：遇見幸福無誤

聯合新聞網 / 消費中心／綜合報導
原PO遇見「小姐姐」引發熱烈討論。圖／翻攝自爆廢公社二館
原PO遇見「小姐姐」引發熱烈討論。圖／翻攝自爆廢公社二館

沒想到買個芋圓飲料，也能有幸福發生！有網友在知名社群「爆廢公社二館」分享因為不論季節都要喝「冰的」，而也因為如此，竟然在芋圓飲品店開展「神劇情」，該文立刻引發網友熱烈討論。

 

網友分享自己即使天氣冷，都要喝冰的飲料，之前在寒流來襲時，突然很想喝冰的，於是跑到家中附近的芋圓飲品店點最愛喝的飲料，在等待的過程中，他就察覺到旁邊一同在等飲料的「小姐姐」長得很漂亮，讓他忍不住偷喵了幾眼，等著等著，就輪到他的飲料，想不到劇情就在這時候神展開。

 

原Po發文表示，「當我拿起飲料時，發現飲料『那誒洗修誒（怎麼是燙的』」，正當他要準備跟店員反應時，後面出現明快的腳步聲，竟然是剛剛一起等飲料的「小姐姐」，原來她飲料拿錯了，她也要來跟店員反應，於是店員拿著兩邊的發票看了一下發出「啊！不小心拿反你們倆的了…」她立馬回，她已經不小心喝了一口，店員也說要幫忙重做一杯，原PO馬上大器說「沒關係！我再買一杯就好，這杯當我請她的。」

 

芋圓店員變神隊友「助攻」。圖／翻攝自爆廢公社二館
芋圓店員變神隊友「助攻」。圖／翻攝自爆廢公社二館

「喝杯飲料也可以拿到漂亮小姊姊line，真的是芋見莓好誒，哈哈哈！」結局就是如此的神展開，原Po笑說，那位「小姐姐」不斷得跟她道謝之外，還主動給了她的line，並說「下次換她請客！」

 

該文立刻引發網路轟動，有網友表示「根本小說嘛，真的太美好了」、「原PO說的，完全心有戚戚焉，誰說冬天一定要喝熱的」、「原來這樣也可以！」、「真的是芋見幸福熱戀中啊～」、「原PO一定長得蠻帥的，才能成功換到小姊姊的line」，也有網友提到，「決定立馬去點一杯冰的『芋見莓好』，希望可以順利遇見美好。」

原PO點的兩杯飲品。圖／翻攝自爆廢公社二館
原PO點的兩杯飲品。圖／翻攝自爆廢公社二館

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