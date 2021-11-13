葡萄果肉UP＋夢幻紫！麻古茶坊「巨峰葡萄果粒波波」一杯滿料　新品4重享受

喜愛葡萄風味的忠實粉絲要衝！手搖品牌「麻古茶坊」繼早前攜季節限定「芝芝葡萄果粒」回歸，最新打造另一夢幻視覺的「巨峰葡萄果粒波波」，除了冰沙基底、綠茶凍及巨峰葡萄果肉，也加碼採鮮果原汁製成的葡萄波波，讓大家滿口香甜，11/15正式開賣。

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊新品「巨峰葡萄果粒波波」嚴選產地直送的新鮮巨峰葡萄，果香十足的冰沙先以鮮明的紫色外觀成功吸睛，底部層層堆疊自製綠茶凍、飽滿的整顆葡萄果粒，配上獨家以鮮果原汁製成的彈脆配料「葡萄波波」，一杯享四層多重口感搶攻味蕾。

而經典的「芝芝葡萄果粒」則是有紫色葡萄冰沙加上滑嫩的綠茶凍、果肉，最後淋上招牌厚奶蓋，以鹹香滋味虜獲鐵粉芳心，即日起喝得到。而想嘗鮮新口味的粉絲，可於11/15起至全台門市入手巨峰葡萄果粒波波，兩款飲品售價皆為中南部85元、北部95元。

圖／麻古茶坊提供

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