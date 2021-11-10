草莓界101升級了！西門打卡系餐廳推5款草莓甜點　20公分浮誇雙巨塔登場

草莓控尖叫！位於西門町的網美餐廳「Meat Up」往年憑草莓高塔聲名大噪，每逢草莓季限定甜點都備受粉絲期待，而有草莓界101稱號的最夯草莓塔2021再進化，變身高達20公分的雙巨塔，領軍其他4款草莓舒芙蕾、巴斯克乳酪蛋糕即日上市，讓大家吃得療癒還能打卡到手軟。

草莓塔。圖／Meat Up提供

Meat Up草莓季「莓好101」此次除了帶著經典版草莓高塔回歸，特別升級打造將近20公分的豪華版雙層塔，以巴斯克乳酪蛋糕、布丁、巧克力脆片為基底，精心擺上顆顆新鮮草莓，再擠上鮮奶油，上傳到社群絕對成為最熱主角。

草莓烏龍舒芙蕾、草莓巧克力瀑布舒芙蕾。圖／Meat Up提供

而作為舒芙蕾專門店，店家今年也推出改良版招牌草莓舒芙蕾，夾入檸檬乳酪醬、綿密鮮奶油及草莓，上方則放有拿破崙派，加上新鮮莓果、巧克力片等裝飾，再用烏龍珍珠淋醬與焦糖脆脆收尾，豐富口感及視覺一次滿足。另一款新品「草莓巧克力瀑布舒芙蕾」則在拉開透明外層時可賞見巧克力如瀑布迎向棉花糖，而草莓也以日本串丸子擺法串成一排，可愛指數極高。

雙層草莓杯。圖／Meat Up提供

不僅如此，全新甜點「雙層草莓甜點杯」亦是夢幻級別，兩個杯子分別放了巴斯克乳酪蛋糕及招牌舒芙蕾，底部則有新鮮草莓、焦糖脆脆及檸檬乳酪醬，多人分食超甜蜜。至於下午茶必備巴斯克乳酪蛋糕也有最新草莓口味，乳酪蛋糕體調入些許萊姆酒，頂端還有草莓提拉米蘇醬，加上莓果的酸甜滋味，少女心爆發，5大粉嫩限定新品即日起上市。

草莓巴斯克乳酪蛋糕。圖／Meat Up提供

Meat Up

地址：台北市萬華區武昌街二段37號6樓營業時間：每日11:00-22:00餐點價位：「烏莓吚」草莓烏龍舒芙蕾420元；「莓你不可」草莓巧克力瀑布舒芙蕾360元；「醉了莓」草莓巴斯克乳酪蛋糕310元；「莓好101」草莓塔普通版580元、浮誇豪華版999元；「想我了莓」雙層草莓杯680元

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