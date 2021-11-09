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77乳加再升級！新口味「屏東可可雙堅果」領軍3款巧克力，GODIVA聖誕禮盒超前部署

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／GODIVA提供、宏亞食品提供
圖／GODIVA提供、宏亞食品提供

巧克力控新品快跟上！宏亞食品以屏東可可為主打，集結旗下3大品牌打造3款新品，其中童年回憶77乳加變身口感豐富的「77屏東可可雙堅果乳加」，另有GODIVA搶先祭出超萌聖誕巧克力禮盒，從包裝到巧克力實體造型都有應景設計，送禮自用兩相宜。

宏亞食品：77乳加、歐維氏、禮坊新品

「歐維氏屏東可可極致黑巧克力」以完美比例調和屏東可可及迦納可可。圖／宏亞食品提供
「歐維氏屏東可可極致黑巧克力」以完美比例調和屏東可可及迦納可可。圖／宏亞食品提供

宏亞食品攜手獲獎無數、品質受認可的屏東可可，一口氣推出3款新品。像是大小朋友都愛的77乳加巧克力，以香濃牛軋糖混搭屏東可可，加碼核桃和杏仁堅果，讓大家越吃越上癮。而禮坊設計最新「果風濃情巧克力禮盒」，其中一款夾心巧克力拌入屏東可可豆碎粒，升級熟悉的巧克力風味，其他口味則以十種在地檸檬、芒果、百香果等植物及水果製成，散發熱帶風情，期間限定開賣。

「77屏東可可雙堅果乳加」口感、香氣更升級。圖／宏亞食品提供
「77屏東可可雙堅果乳加」口感、香氣更升級。圖／宏亞食品提供
RIVON BONBON純手工「果風濃情巧克力禮盒」帶有熱帶風情。圖／宏亞食品提供
RIVON BONBON純手工「果風濃情巧克力禮盒」帶有熱帶風情。圖／宏亞食品提供

另外，喜歡甜度較低的巧克力也有新選項，歐維氏品牌推出「歐維氏屏東可可極致黑巧克力」，嚴選屏東可可調和迦納可可，強調能感受在地花果香氣，大人系吃法還能搭配品酒，感受質感體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

GODIVA：聖誕限定禮盒上市

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA繼近期在超商祭出獨家濃醇系列黑巧克力條、聯手Mister Donut推出搶手甜甜圈，日前新推2021年聖誕限定禮盒，最低180元可入手松露造型巧克力吊飾禮盒3顆裝。

其中「星耀系列巧克力」以節日的燈飾、裝飾為設計靈感，不僅有聖誕樹的紅綠主題色包裝，巧克力也有聖誕老人、企鵝和雪人等造型，加上紅莓白巧克力、胡桃牛奶巧克力、香濃可可黑巧克力及經典口味，奢華視味覺一次滿足。

圖／GODIVA提供
圖／GODIVA提供

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