雙11就要買一送一！10+「手搖&美食優惠」　1元超商咖啡&麥當勞冰、人氣奶蓋11元

雙11光棍節不孤單！除了日前分享的6大「雙11速食優惠」，今天要與大家分享手搖、便利商店咖啡等品牌的優惠懶人包，不僅有飲料買一送一、第二杯11元等，還有機會1元入手超商拿鐵、麥當勞蛋捲冰淇淋，超過10個限時優惠一次看。

｜手搖｜

不要對我尖叫：買一送一

圖／不要對我尖叫提供

厭世語錄的手搖品牌「不要對我尖叫」11/11當日祭出買一送一快閃，活動當天至全台門市現場購買「四季春茶、桂花紅茶、蜂蜜烏龍、冬瓜菊花、洛神蜂蜜菊花」，即享同品項「買大送大」，每間店限量前111名，外送與第三方外送平台不適用。

春陽茶事：不限量買一送一

圖／春陽茶事提供

春陽茶事爆料系新品「福滿鮮奶茶」早前登場，每杯以鮮奶茶為基底加入珍珠、手作仙草、布丁，口感豐富。品牌11/11加碼「買一杯送一杯」，當天到店購買「福滿鮮奶茶」，即可獲得一杯中杯蜜香紅茶，購買數不限量，但限一次領取完畢，優惠無法併用，第三方平台及外送不參與此活動。

初韻：全品項第二杯11元

圖／初韻提供

「初韻TrueWin」11/11推出快閃8小時的專屬優惠，當天12:00至20:00期間到店，並出示追蹤品牌官方粉絲團或IG的畫面，即享「全品項第二杯11元」價位。塞滿6款鮮果的招牌「六韻水果茶」、人氣奶蓋加米香、大甲芋頭鮮乳統統適用，銅板價開喝。

&TEA：新品第二杯11元

圖／&TEA提供

走簡約質感設計路線的手搖「&TEA」，特別推出秋季柚子調飲「海鹽柚香四季」、「桂花柚香四季」及「蜜蘋柚香四季」，每杯以四季春為茶湯搭配法國鹽之花及在地水果，還有寒天晶球、小紫蘇及手作春茶凍的配料，升級口感。即日起至11/10購買任兩杯柚子系列，即可免費獲得「柚香奶霜茶凍」，限現場兌換。

而11/11當日若購買限量版「海鹽柚香四季」，則有第二杯11元特價，11/22當天入手另外兩款則有同品項第二杯22元。提醒大家活動須追蹤官方IG，現場或Ocard線上點適用，優惠無法併用。

拾覺：加1元多1杯

圖／拾覺提供

打造不少高顏值飲品的拾覺此次派出「火山荔枝風味冰茶」，以荔枝露搭配獨家「荔枝口味椰果」，11/11當天到門市購買此飲品，即享加1元多1杯好康，每人限購一組。

｜咖啡、冰品｜

蝦皮購物：1元美式、麥當勞蛋捲冰淇淋

圖／蝦皮APP截圖

蝦皮購物雙11購物節搶先釋出0元免運券等優惠券，而11/11當天起更推出一系列優惠待搶。其中麥當勞「蛋捲冰淇淋即享券」只要1元，OKmart的大杯冰莊園級美式、中杯莊園級拿鐵也能1元搶購電子票券，11/11當天下單並指定OKmart門市取貨，還會加贈大杯莊園級拿鐵20元折價券。

此外，火鍋控還能最低5折起開吃海底撈、湊一鍋、太和殿、麻膳堂、滿堂紅等湯底，還有錢都羊肉鍋半價開吃只要120元，一系列活動絕對要設鬧鐘預備。

OKmart：指定咖啡「買11杯送11杯」

圖／OKmart提供

OKmart也有門市優惠，11/11當天凡到店購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵，即享同品項買11杯送11杯，會員透過OKmall雲端商城購買咖啡除了雙11活動，額外再送1111點會員點數。

全家便利商店：單品咖啡下殺63折

圖／全家便利商店提供

即日起至11/16，全家便利商店APP隨買跨店取祭出每日活動，其中Let's Café中杯單品美式、單品拿鐵享2杯111元、22杯22杯1111元，每杯最高現省30元，會員限購2組，兌換期限截至隔年2/28。

85度C：爆料奶茶系列第二杯20元

圖／85度C提供

85度C於11/11當天11:00至23:00祭出「爆料奶茶系列」第二杯20元好康，而11/9至11/11每日早上10:00也可透過APP跨店取購買大杯海岩、招牌、拿鐵買二送一，每天各限量2000組，每會員每日限購一組。

｜餐廳加碼｜

樂雅樂：牛排買一送一

圖／樂雅樂提供

配合雙11，來自日本的「樂雅樂」11/8起至11/11祭出連4天「牛排餐買一送一」，只要提前一天完成訂位，活動期間到店點購紐西蘭菲力牛排、10盎司沙朗牛排，即享買一送一，最高現賺720元，每桌單筆最多買二送二。

燒肉LIKE：11元牛五花

圖／燒肉Like提供

主打個人烤肉的「燒肉Like」沒有錯過單身光棍節，11/11當天凡至全台門市，點選任一100g以上套餐，即可以11元加購50g牛五花，開店前111名顧客還可用111元吃到價值260元的「牛五花套餐」，下殺4折好康別錯過。

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