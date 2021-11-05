飛向宇宙浩瀚無垠～超萌「太空雞蛋糕、飛碟冰淇淋」 台中OUTER SPACE CREAM 口味多元，造型更可愛！
udn走跳美食／糖糖
台中可愛雞蛋糕再一發！中友百貨對面巷子裡的廣場開了一間有著太空艙造型的OUTER SPACE CREAM，主打冰淇淋、雞蛋糕及氣泡飲，冰淇淋口味超多種，都是外面少見的口味，雞蛋糕造型更是可愛，一份有5個都是跟外太空有關的主題，冰淇淋搭配雞蛋糕還有組合優惠價唷～
這間OUTER SPACE CREAM位在台中北區三民路三段，就在中友百貨對面的廣場裡頭，走進去就可以看到OUTER SPACE CREAM的太空署裝潢，相當顯眼。
旁邊還有設置打卡牆，不能飛外太空，可以先來OUTER SPACE CREAM打卡拍照過過癮。
OUTER SPACE CREAM菜單
OUTER SPACE CREAM主打冰淇淋，還有雞蛋糕跟氣泡飲，冰淇淋口味非常多樣化，超過10種口味任你選，仔細看上面都是外面比較少見的口味，一球是70元，雙球優惠價110元，另外也可搭配氣泡飲或雞蛋糕還有優惠組合價唷。
濃巧克力餅乾 70元
採用70%比利時巧克力製作，巧克力香氣非常濃郁，帶苦甜風味，裡頭還吃的到脆脆的巧克力餅乾，這口味糖糖超尬意，巧克力控必點。
重乳蜂蜜 70元
另外這個重乳蜂蜜基底是牛奶冰淇淋，裡頭加入了乳酪，最後再淋上蜂蜜，入口帶著濃濃奶香味，交織著蜂蜜的香甜氣息，倒是乳酪的味道比較不明顯。
OUTER SPACE CREAM冰淇淋底下的甜筒可不是一般甜筒，而是做成飛碟的造型，口感超酥脆。
太空總署雞蛋糕組合 70元
OUTER SPACE CREAM的雞蛋糕不是只有一種造型，而是有五種造型，而且都是跟外太空有關，其中最吸睛的就是太空人雞蛋糕啦，底下還有火箭、流星、小行星及隕石造型。
OUTER SPACE CREAM的雞蛋糕口感還蠻紮實的，入口帶著迷人蛋香味，吃起來不會過乾，也不會太甜，偷偷告訴大家把雞蛋糕沾著冰淇淋享用也挺不錯的呢。
OUTER SPACE CREAM的冰淇淋不只口味多樣化，造型更是可愛，糖糖個人還蠻推薦這次吃的濃巧克力餅乾，香濃不甜膩，裡頭還可以吃到巧克力餅乾碎片，喜歡巧克力的朋友一定要試試，除了冰淇淋，還有太空總署雞蛋糕也超可愛，讓人捨不得吃呀。
OUTER SPACE CREAM
地址：台中市北區台中市三民路三段148-3號（中友百貨對面廣場）
時間：13:00 – 21:00
臉書：https://www.facebook.com/OUTER-SPACE-CREAM-104178618630566
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